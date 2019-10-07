Uber Eats外送版圖擴大至全台15城市　首推限量VIP卡送萬元吃飯金

▲美食外送平台Uber Eats從2016年底進入台灣市場，在邁入3週年之際，Uber Eats總經理李佳穎（左2）宣布一次解鎖5個外送新城市，同時與city’super合作生鮮品外送。 （圖／記者洪菱鞠攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

美食外送平台Uber Eats進軍台灣3週年，今（10/7）宣布一次解鎖雲林、苗栗、屏東、宜蘭、花蓮等5個新城市，目前服務範圍擴大至全台15個城市，即日起也同步推出免運優惠活動，另首次祭出限量「Uber Eats VIP卡」，每張有萬元吃飯點數可使用於平台點餐。

Uber Eats總經理李佳穎表示，以訂單總營收來看，除了中國市場以外，亞太市場是全球最大市場，其中，進入台灣邁入3週年，合作餐廳從起初百家拓展到近9000家，過去一年來，不僅有2倍成長，活躍用戶及外送趟次皆增長3倍，是成長最快速的市場之一。

▲Uber Eats總經理李佳穎分享美食外送趨勢。

隨著越來越多人使用美食外送，李佳穎提到，Uber Eats日前也和Daily View網路溫度計合作了解網友認為外送夯什麼，根據調查發現，「外送」討論聲量在過去2年來累積聲量已遠遠超過「外食」，「三餐老外」轉換為「三餐外送」，而透過分析也發現到3大外送趨勢，包括小錢代勞主義興起、小家庭與情侶躍居最愛點前3名、不只餓了才點餐。

而繼與全家便利商店首推店到宅的外送服務後，李佳穎宣布Uber Eats與city’super攜手合作，10月底起提供200多項國內外、乾貨等商品也能送到家。此外，即日起至10/31於平台點餐，每筆訂單金額滿120元，輸入「嚐鮮免運」優惠碼即可享免外服務費，另獨家祭出10張「Uber Eats VIP卡」於官方臉書留言抽獎，抽獎活動至11/8止。

為深化個人體驗及合作餐廳的夥伴關係，Uber Eats指出，未來將著力於「數位化工具」、「解讀數據大商機」、「客製化服務」3方面，獨特餐廳加值服務包含「消費者點地圖」，找出消費蛋黃區作為拓點或調整店點參考；「客製化數據分析」則可分析消費者喜好，協助餐廳調整銷售餐點、開發平台菜單接觸新客群；「國內與海外拓展計劃」，提供國外相關資訊，協助合作餐廳於海外拓店時，仍能開發線上的外送商機。

另一美食外送平台foodpanda日前也宣布再擴大外送版圖，新增宜蘭、雲林、屏東3大縣市，正式插旗全台最南端。同時為歡慶新縣市上線，3地區10月整個月免外送服務費，另加碼回饋全台饕客，只要訂餐時輸入指定優惠碼即享外送服務費驚喜優惠。

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