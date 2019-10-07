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單身狗救星！網友哭：回不去了⋯叫外送「最有感」5大改變曝光

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲Uber Eats進軍台灣滿3年。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台Uber Eats深耕台灣3年，今（7）日宣佈擴大外送服務版圖，新增宜蘭、屏東、花蓮、雲林、苗栗，總計全台共有15縣市可以「點起來」了。另根據Uber Eats調查發現，「外送」討論聲量於過去2年來已遠遠超過「外食」，並曝光網友認為「回不去了」的最有感5大改變，以及除美食之外，最希望可以外送到家的5大狀況。

今（7）日Uber Eats分享深耕台灣3年成果，表示根據分析發現3大外送趨勢，包括「小錢代勞主義興起」、「外送族不是宅宅們的專利，小家庭與情侶躍居最愛點起來前三名」、「不只餓才點起來！各種嘴饞都可在 Uber Eats 上萬道餐點獲得滿足」，大方曝光網友認為外送平台進入台灣後的「最有感5大改變」，趣味性十足。

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▲▼有了外送平台後網友最有感5大變化。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats曝光有了美食外送平台後，網友最有感的5大改變。（圖／Uber Eats提供）

究竟為何「外食族」演變成「外送族」呢？根據Uber Eats和DailyView網路溫度計合作調查發現，最主要原因為方便性，再加上天氣太冷、太熱影響外出意願，而最愛叫外送族群的就是坐在辦公室的上班族。至於外送平台進入生活後，網友「最有感」的5大改變前3名，分別是「紙本、電話訂餐→APP一鍵叫餐」、「一個人隨便吃→一個人也可以吃的很豐盛」、「外送選擇少→選擇變多」，接下來依序則為「不知道吃什麼→看平台推薦就對了」、「加班只能吃泡麵→叫外送吃好料」，可以觀察到除了科技日漸進步之外，外送平台也意外成為單身狗救星。

▲▼除美食之外，網友最希望可外送狀況。（圖／Uber Eats提供）

▲網友最希望提供外送的5大狀況。（圖／Uber Eats提供）

另網友最希望可以外送到家的5大狀況有「過年」、「颱風」、「全家」、「品牌」、「 排隊」，其中，針對希望外送成為颱風天超級救援隊部分，Uber Eats表示，外送員安全仍放在第一，若該縣市政府宣布停、班課，該縣市外送平台也將停止提供服務。

Uber Eats2016年進軍台灣，短短3年時間已和全台近9000家餐廳合作，外送服務版圖更擴大至15縣市，過去1年時間， 除在合作餐廳數翻倍外，平台用戶及外送趟次更是3倍成長，Uber Eats總經理李佳穎表示，希望Uber Eats在滿足消費者吃的需求之外，更提升生活的美好指數。

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