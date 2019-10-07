出生只活80分鐘！勇敢媽生下「無腦畸形嬰」　只為能緊緊抱住她

A filha de Alexis Marrino, 22, de Dakota do Sul, viveu por apenas 1 hora e 10 minutos. Em memória da menina, ela resolveu ajudar outros recém-nascidos https://t.co/2ejeH8fnyC — Crescer (@crescer) October 4, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名22歲的媽媽馬里諾（Alexis Marrino）在懷孕20周時，被檢測出腹中胎兒患有罕見的先天性畸形，很有可能在出生前或是出生後不久死亡；悲痛的馬里諾還是決定要把小孩生下來，但就在寶寶出生1小時10分鐘後，就不幸沒了氣息，而她跟老公則是選擇，一邊抱著一邊靜靜地陪著這個好不容易來到世上的小孩，直到最後一刻。

根據《太陽報》報導，馬里諾來自美國南達科他州（State of South Dakota），她再2018年聖誕節前夕發現自己懷孕了，但卻在孕期到了第20周時，被醫生檢測出來腹中胎兒的大腦沒有在活動；隨後被告知，嬰兒患有一種罕見的先天性畸形，又被稱為無腦畸形，即大腦的發育被阻止，而小孩則是會在出生前或出生後不久死亡。

當時馬里諾跟老公面臨了，是否應該要將胎兒拿掉或是繼續懷孕的痛苦決定，但兩人最後決定要將小孩生下，儘管「只是抱著」，也想要珍惜這段得來不易、跟自己小孩相處的時間。

今年的7月18日，小女嬰McKinleigh來到世上，但悲傷的是，她只活了1小時又10分鐘，連一場電影時間都還不到。馬里諾跟老公則是選擇，抱著小女嬰幾個小時的時間，享受與這個無緣小孩的時光，最後再將其送走。

馬里諾表示，因為想要抱住跟見見這個小孩，才決定將孩子生下來，原本計畫要用母乳餵養小孩，但現在她決定將這些母乳捐贈出去，給更需要的人；雖然不知道這樣的作法對於處理她的情緒有沒有幫助，但她知道自己比很多女性幸運許多，有充足的奶水，而捐贈出去的母乳，也可以幫助許多早產或出生後有困難的嬰兒，這讓她感到非常驕傲。

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