「美國軍官」來電半年　他說帳戶被凍結…高雄婦瞞老公匯款險遭詐

▲高雄一名新住民女子遭到一名假冒美國軍官的男子詐款美金3500元。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者洪正達、廖安莘／高雄報導

高雄一名新住民女子遭到一名假冒美國軍官的男子詐款美金3500元（約台幣11萬元），她隱瞞丈夫準備要去匯款時，遭銀行人員發現有異，隨即報警。經警方勸阻後，該名女子才恍然大悟。

高雄市林園派出所於10月4日上午近11時，接獲林園區一間銀行人員報案，他指出有客戶遭詐騙，並請求協助。

經警方調查，發現這名新住民女子半年前在臉書認識自稱「美國空軍軍官」的男子，這名男子謊稱自己被派駐敘利亞執行秘密任務，因身分曝光，帳戶被恐怖份子凍結，必須趕快逃離當地，否則會有性命危險，因此向新住民女子請求匯款美金3500元，讓他可以買機票逃難。

據了解，新住民女子每天都和假冒美國軍官的男子聊天、噓寒問暖，讓她掉入愛情陷阱，於是隱瞞丈夫前往銀行匯款，經行員發現有異便報警請求協助，警方立刻到場勸阻，此刻女子才終於恍然大悟。

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