LINE「防止隱私洩露」教學步驟！　七大設定保護信息安全

▲LINE「防止隱私洩露」教學七大步驟。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE在台灣月活躍用戶達2100萬，因此趨勢科技3C好麻吉特別發文，教用戶如何設定LINE來防止隱私洩露，以免常常被陌生人加好友，或是被拉進奇怪的群組，甚至可能被看到談話內容，洩漏用戶的隱私信息，但是只要跟著教學步驟做好七大設定，就可以保護自己的隱私安全。

1.LINE密碼鎖定功能：

Line內建的密碼鎖定功能可以設置四位數字的密碼鎖，再登入Line前都須先輸入密碼，但是可以設定與手機本身不同密碼，更加有效的保護您的隱私。

▲設定步驟：打開Line後找到左上角的「設定（齒輪標記）」，點擊隱私設定，然後打開「密碼鎖定」，輸入四位數字密碼即可完成密碼鎖定。（圖／翻攝LINE）

2.避免加不明LINE ID的人為朋友：

用戶使用LINE的時候，通常可以按LINE ID搜索和加朋友，但是萬一這種功能被利用，並且攻擊者通過隨機搜索找到用戶的LINE ID，陌生人就可能會在未經許可的情況下，亂加朋友名單，因此除了搜索LINE ID之外，用戶還可使用搖一搖和行動條碼，這種近距離加好友的方式來加入好友。

▲設定步驟：打開LINE，從「設定（齒輪標記）」轉到「隱私設定」，然後關閉「允許利用ID加入好友」，建議用戶僅在希望朋友使用LINE ID搜索時再打開。（圖／翻攝LINE）

3.避免以電話號碼加朋友：

LINE具有根據智慧型手機聯繫人中註冊的電話號碼，自動查找和註冊朋友的功能，因此如果用戶想要避免已註冊電話號碼的LINE用戶自動加或搜索朋友，請提前關閉「允許被加入好友」。

▲設定步驟 ：打開LINE，從「設定（齒輪標記）」轉到「好友」，然後關閉「允許被加入好友」。（圖／翻攝LINE）

4.防止來自陌生人的訊息：

因為來自陌生人的訊息可能會連接網絡釣魚網站或欺騙信息和金錢的約會網站，因此如果用戶想要防止來自陌生人的訊息，就必須開啟「阻擋訊息」。

▲設定步驟：打開LINE，從「設定（齒輪標記）」轉到「隱私設定」，然後開啟「阻擋訊息」。（圖／翻攝LINE）

5.隱藏訊息提醒時訊息的內容：

為了讓周圍的人不會看到與親友的談話內容，因此建議用戶在LINE的初始設置中，把訊息內容的一部分顯示在通知螢幕上時，將接收訊息通知設置為「隱藏訊息內容」。

▲設定步驟：打開LINE，從「設定（齒輪標記）」轉到「提醒」，然後取消「顯示訊息內容」。（圖／翻攝LINE）

6.查看貼文串的隱私設置：

當用戶在檢查LINE主頁/貼文串功能的隱私設置時，檢查貼文的範圍非常重要，這樣用戶就不會無意中將自己的貼文發布給朋友列表中的所有人，因為在LINE的默認設置中，自動加的朋友將無條件地放置在貼文串的公開列表中，所以為了防止用戶的貼文流向非預期朋友的貼文串，必須取消「自動向新朋友公開」。

▲設定步驟：如果用戶要為所有發文設置統一的公開範圍，可以在手機版本的LINE中，轉到「設定」中的「貼文串」，然後點按「分享範圍設定」取消「自動向新朋友公開」，便可指定每個朋友是公開還是非公開。（圖／翻攝LINE）

7.檢查手機以外LINE的登入狀態：

用戶在使用LINE的時候，可以同時在iPad、PC登入手機版帳戶，但是萬一帳戶訊息被盜用，攻擊者就會窺視用戶的帳戶，或在不知情的情況下欺騙用戶好友，因此建議用戶不使用智慧型手機以外的LINE時，請首先關閉「允許自其他裝置登入」的功能，或查看 「登入中的裝置」來檢查是否有不知名的終端登入。

▲設定步驟：當用戶登出iPad、PC等其他設備時，可以從LINE手機版的「設定」選擇「我的帳號」，然後關閉「允許自其他裝置登入」，或是在同時使用其他設備時，查看 「登入中的裝置」來檢查。（圖／翻攝LINE）

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