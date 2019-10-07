專業音頻大廠設台北實驗室　提升台灣消費性電子研發製造實力

▲專業音頻大廠Waves設立台北實驗室。（圖／Waves提供）

記者邱倢芯／台北報導

以色列專業音訊技術開發商Waves今（7）日宣布，在台北設立全新音頻測試實驗室；在台北的辦公室中，目前已打造了4個符合歐洲電信標準協會（ETSI）標準的測試實驗室，以及一個特別設計的無響室，這些實驗室設立目的，在於測試智慧音箱、手機、筆記型電腦等的語音通訊和自動語音識別技術。

據了解，這5個實驗室都是依據貝爾聲學科技（PAL Acoustics Technology）的規格而設計；PAL專門於測試聲場，被認為是測試Microsoft和Amazon相容產品的標準。

▼Waves台北實驗室獲得貝爾聲學科技認證。（圖／記者邱倢芯攝）

在這5個實驗室當中，最令人矚目的是擁有最高噪音隔離等級（NIC）等級為74的無響室；而另外4個實驗室則是為Waves Maxx和Nx測試而建造，同時可進行Teams、Alexa和Cortana等語音應用軟體的設備認證和驗證工作。

▼Waves實驗室可進行Teams、Alexa和Cortana等語音應用軟體的設備認證和驗證工作。（圖／記者邱倢芯攝）

據悉，目前已導入Waves技術的消費性電子產品有Google Home、Google Pixel Slate、LG TV，以及DELL許多筆電產品。

Waves自詡為「聲音的科技公司」，一開始成立的最大目的，就是針對專業聲音工程師、音樂人、電影/電視製作人、混音工程師等，提供數位訊號處理插件；成立至今，在全世界音頻相關領域的市佔率已超過90%。

Waves一開始都是面向音樂、音頻相關專業領域來提供服務，不過自10年前開始，該公司開始注意到手機、筆電等消費性產品也有高音質的需求，且有越來越多消費性裝置廠商開始希望，消費者聽到的聲音，就是當初音樂家所呈現的原音。

這次Waves在台北所成立的實驗室，是為亞太地區主要的實驗室，雖然該公司在日本、中國也都設有實驗室，不過規模都偏向小型，且僅提供當地的測試服務。目前Waves在全世界的主要實驗室僅有三個，分別是在美國加州、以色列特拉維夫，以及台灣台北。

至於為什麼會選定台灣而非中國作為亞太主要實驗室，Waves消費性電子事業部門工程副總Eitan David表示，這是因為台灣是世界的消費電子重鎮，且考量到台灣在亞太地區的地理位置、經濟，以及工程人才的支援性，因此該公司選擇在台灣設立據點。

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