看到言論很氣憤…陸籍夫妻「撕毀台大連儂牆」！學生會提告：追究到底

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台灣大學學生會在校內第一活動中心前擺設連儂牆聲援香港，不料7日上午10時45分許，一對陸籍夫妻經過時竟伸手撕毀牆上文宣。校內警衛隊發現後立即通知大安分局羅斯福路派出所到場處理；警方隨後也立即將陸籍夫妻帶回偵訊，預計傍晚移送台北地檢署。

▲陸籍夫妻撕毀台大連儂牆。（圖／翻攝臉書「臺大學生會 NTUSA」）

警方初步調查，該對夫妻3天前持觀光簽證入境，7日上午前往台大校園內散步時，偶然間發現連儂牆上聲援香港文宣，氣憤伸手將其撕毀。該對夫妻向警方表示，「看到這種反對祖國政府、侵害祖國主權的言論很氣憤，才會一時情緒失控撕毀牆上文宣、貼紙、祈福語等。」

警方統計，該對夫妻撕毀的文件多達40多張，經校內警衛對制止不聽後，才轉報交由警方處理。由於連儂牆及牆上文宣屬台大學生會財產，學生會強調會追究破壞行為、絕不寬貸；因此警方稍早已將2人帶回所內偵訊，預計將於傍晚移送北檢。

大安警分局副分局長陳少旭強調，警方絕對不容許任何暴力行為，該對陸籍夫妻是現行犯，依法逮捕究辦，對於2人說詞，警方持保留態度，後續將持續深入追查，背後是否有教唆行為。

►「即日起，我退出老化黨。」

▼大安警分局副分局長陳少旭。（圖／記者張君豪翻攝）

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