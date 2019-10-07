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該升級啦！微軟發布Windows 10 v1803版本「死亡通知」

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如何免費升級到Windows 10 ? 一次搞懂Windows 10 重點（圖／雲爸）

▲Windows 10 v1803將於今年11月12日停止支援。（圖／翻攝自Windows）

記者王曉敏／綜合外電報導

Windows 10 v1803將於今年11月12日停止支援。微軟自該版本發布一年半以來，便開始向用戶推送v1803版本的服務終止通知，並要求用戶升級至最新版本已獲得更新更安全的服務及功能改進。

Windows 10發布10年了，雖然名稱都相同，但事實上Windows 10自發布至今已推出8個版本，最新版Windows 10 v1903目前也仍在更新中。稍早有國外網友在論壇Reddit發文指出，自己在Windows 10更新的頁面上收到v1803版本的「死亡通知書」。

▼Reddit用戶收到Windows 10 v1803版本的「死亡通知書」。（圖／Reddit／u/CrystalineQuietus

▲▼Windows 10 v1803版本將於今年11月12日停止支援。（圖／取自微軟）

該警告寫道：「您當前正在運行即將終止支援的Windows版本」，同時也建議用戶升級至最新版本，並附上微發布的「Windows 10版本服務中止表」，此表主要是幫助用戶在系統版本終止服務前更新。v1803版本於2018年4月30日推出，其家用版及專業版預計將於今年11月12日終止支援，而企業版及教育版則於明年11月10日終止。

▼Windows 10版本服務中止表。（圖／取自微軟）

▲▼Windows 10 v1803版本將於今年11月12日停止支援。（圖／取自微軟）

目前微軟Windows 10最新的版本為今年5月21日推出的v1903，不過該版本自推出以來災情百出，包括CPU使用率飆高、開始功能表（Start Menu）及搜尋方塊（Search bar）皆曾傳出錯誤，還有用戶更新後出現喇叭低音消失、輸入法編輯器（IME）無反應等狀況。據微軟的計畫，v1903版本的家用版、專業版、企業版及教育版都將於明年12月8日同時停止支援。

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