加拿大企業家自費3千萬　助300敘利亞難民定居加國

▲ 艾斯帝提供敘利亞難民工作機會 。（圖／翻攝自聯合國難民署網站）

實習記者羅明輝／綜合報導

62歲的加拿大企業家艾斯帝（Jim Estill）在電視上目睹敘利亞內戰的恐怖，不願繼續見到民眾的痛苦與不安，於是決定自己撥出150萬加元（約新台幣3481萬元），協助難民來到加拿大，提供他們住宿、食物及禦寒衣物，甚至是工作機會。才不到5年的時間，就有89個敘利亞家庭，共計超過300人在艾斯帝的幫助下，擁有了新的人生。

根據BBC報導，雖然加拿大政府自2015年來就努力透過官方管道，來接納逃離敘利亞的難民，不過這樣的進度對艾斯蒂而言實在太慢。他提到，「我可以看見敘利亞所遭遇的危機，同時我也覺得西方國家政府的行動實在不夠快。」

「這是我該做的正事」艾斯帝表示，在他決定親自動手後，便拿出150萬加元來收容敘利亞難民，將他們安置在自己的家鄉-—安大略省（Ontario）貴湖市（Guelph），一個位於多倫多以西95公里的城市。

▲ 加拿大企業家艾斯帝撥出多達150萬加元，協助難民到加拿大。（圖／翻攝自jim estill臉書）

加拿大自41年前開始推行「私人贊助難民計畫」（PSRP），有意願支援難民的加國公民，可以將難民接到加拿大安置，但他們必須負擔難民移居第一年的各項開銷。透過這項計畫，艾斯帝最初自費贊助了50個敘利亞家庭，讓他們遷居貴湖市，他讓部分難民居住在自家，同時也號召教會團體及800名志工一同加入行動。

這些志工及不少當地市民主動提供了家中的空房，或尋找無人居住的公寓，讓難民家庭能有個歸屬；救世軍則是收集民眾募捐的衣物，讓難民能在加拿大的寒冬中獲得溫暖。

▲ 艾斯帝在自己所經營的家電公司「Danby」中，安排了28個給難民的全職工作。（圖／翻攝自jim estill臉書）

除此之外，艾斯帝還替每一個難民家庭都找好了英語及阿拉伯語教師，這樣孩子們就能順利去學校上學，大人們也能開始尋找工作，開設自己的銀行帳戶，開始自己的第二人生。艾斯帝甚至在自己所經營的家電公司「Danby」中安排了28個給難民的全職工作，還為許多難民家庭做財務擔保，讓他們能在貴湖市自己開店謀生。

受到艾斯帝協助的難民總人數至今超過300人，其中包括曾在荷姆斯（Homs）空襲倖存的阿貝德（Ahmad Abed），他自2016年逃離家鄉，現居貴湖市。阿貝德說到，「感謝艾斯帝先生的贊助，我有了新的家，我的妻子也才能夠在市中心一間襪子專賣店。」

▲ 艾斯帝在不到5年的時間，贊助了89個敘利亞家庭，共計超過300多人。（圖／翻攝自jim estill臉書）

艾斯帝於1980年畢業於滑鐵盧大學工程學系，他待在傳統企業沒多久就離職，隨即開展自己的業務。他的業務在24年間持續穩定成長，在2004年以5600萬美元（約新台幣17.5億元）賣給美國科技業者Synnex。此外，艾斯帝也擔任過黑莓機製造商RIM公司的董事元老，並進行了多項投資，他從2015年起擔任家電公司Danby的執行長。今年3月，艾斯帝因為協助難民的善舉，獲頒加拿大勳章。

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