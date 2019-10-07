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職場遭性騷或上司欺凌　日36%女精神患者病發！年齡多為30歲族群

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▲ 職場壓力大，不少人因此罹患精神疾病。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本政府公布了《2019過勞死防止對策白皮書》，其中有一項探討到男女罹患精神病的原因，據調查顯示，被確診患有精神疾病的女性當中，竟然就有多達36.3%是因為職場性騷擾、上司及同事欺凌，甚至毆打所苦導致病發，可以看出目前仍有許多女性處在不友善的工作環境中。

綜合《產經新聞》及《每日新聞》報導，這份白皮書分析了2010年1月至2017年3月間，大約3000名被確診為精神疾病的患者，發現其中女性佔了31.4%，年齡多為30幾歲，佔全體女性患者的29.5%，其次是20幾歲，佔全體的28.3%；至於男性患者部分，同樣是以30幾歲為大宗，佔了全體男性患者的31%，其次則是40幾歲，佔全體的29.2%。

讓人驚訝的是，確診為精神疾病的年齡之所以落在年輕的30歲族群，主要都是因為「職場所帶來的影響」，23.1%的男性精神病患者是因為「工作量的增減與職責的變化」，難以適應、應付導致病發。

▲ 多達三分之一的女性精神病患者都曾受過職場性騷擾或職場霸凌。（圖／視覺中國CFP）

至於女性患者方面，其中19.7％透露自己的疾病是受到上司、同事的性騷擾、欺凌所致，另外16.6％患者則聲稱自己有受過「嚴重的」職場性騷擾、欺壓，甚至是毆打。也就是說，超過三分之一的女性精神疾病患者，都曾飽受工作環境不公平、不應存在的待遇所折磨。

▲ 不少辦公室上班族因為工作過度，罹患精神疾病，甚至選擇自殺。（圖／pakutaso免費圖庫）

另外，因為工作過度罹患精神病或者自殺的人中，最多的就是辦公室的上班族，相關案例有41起；第二、三名則為是銷售人員、司機，相關案例分別有38起、35起。

白皮書也析了從2010年1月至2015年3月間，各行業的相關的事故狀況，發現那些工作時間長的職業，像是建築業，就有多達59起精神疾病案例，當中更有30人自殺或試圖自殺；至於媒體界，那些自殺的案例中，年齡普遍都才20幾歲。

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