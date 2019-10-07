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研華9月49.88億元　今年第五度創歷史新高

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▲▼研華董事長劉克振。（圖／記者周康玉攝）

▲研華董事長劉克振。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦龍頭廠研華（2395）今（7）日公布9月合併營收報告為49.88億元，較去年同期38.38億元大增近三成、年成長29.94%，再創歷史新高，是繼今年3月、4月、6月、8月以來，第五度挑戰單月營收新高。

累計1-9月份累計合併營收為406.59億元，較去年同期之363.60億元，增加11.82%。

請繼續往下閱讀...

9月營收若以區域來看，北美、大中華與新興市場成長最為強勁，然歐洲市場需求偏弱；以事業群而言，網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group, NCG）與嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）表現最為突出。

若以累計至9月營收來看，以北美與新興市場地區成長最為突出，北亞市場則持續穩定成長；事業群表現，仍以嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）與網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group, NCG）表現較為突出。

研華於上半年法說會指出，整體來看，下半年零組件需求較去年下滑，然而智慧工廠趨勢仍持續發酵，能夠在零組件下滑之時，提振毛利率；加上因研華併購ATJ及成立以色列子公司影響，營收規模放大帶動費用率下滑，研華看好全年營益率可望年增雙位數。

貿易戰未歇，研華認為下半年需求疲弱反轉的情況仍不明朗；然而各別地區仍有當地內需，北美、新興市場下半年都將有雙位數的增長，歐洲因為假期因素，表現將較上半年放緩；中國大陸地區則是較不明朗。

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