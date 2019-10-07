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必玩！東京迪士尼萬聖節攻略　開放親子扮裝入場～

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

很多讀者聽過我分享，全世界的迪士尼樂園，只有東京迪士尼（迪士尼唯一的加盟樂園）在萬聖節期間，會公告開放一段時間，讓大人也能變裝入園！平常，迪士尼樂園只允許兒童可以變裝，他們深怕遊客的美妝工夫太厲害（尤其是Cosplay之源：日本人），容易跟真正由工作人員扮演的迪士尼角色混淆，萬一有不肖人士來搞破壞，那就危險了，但又不忍粉絲要求，就有了這個可以全家大小一同歡樂的時刻，2019年是9/9-10/31，陸地海洋都可以打扮喔！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

Day 1 陸地＞＞白雪公主、愛麗絲、睡美人、冰雪艾莎、樂佩、貝兒

我們沒有極限（笑）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我常被誤認為以前有玩cosplay，其實是前年吧，為了參與保母替孩子辦的萬聖節活動，一時興起才開始做這種扮裝，最初只是戴皇冠、簡單妝容，不知道為什麼越搞越大，越搞越專業，就成了反派專業戶，走在路上，我角色上身，不在乎人家說什麼，只專注在當下跟孩子的互動！

迪士尼的反派角色一向迷人，您可以在其中找到意氣相投的適合角色，像我，就對紅心女王的各種傲嬌，很有共鳴～這套在西門町遊行的時候也穿出去過，只是天公不作美，雨下得亂七八糟，就沒有多停留了，拿來迪士尼穿，一點都不突兀，反而有一種回家的感覺。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

不知道為什麼，明明氣象預告說會下雨，但這幾天東京超熱的啊，加上這種衣服都不透風，全身跟蒸籠一樣，趕緊買了這個唐老鴨小姪子的杯裝冰角（蘇打口味），真的好好吃喔～原本打開來還傻眼，以為是用含的硬冰塊，沒想到吃起來是冰棒口感，容易咬碎，甜帶微酸的汽水味，在這個飆破30度的高溫下，真是最美麗的風景，後來又忍不住多買一杯解饞。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

長髮公主樂佩，DAHLIA看起來好溫柔啊～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

這件艾莎基本上只能拿來拍照，雖然很美，但很不牢固啊，亮片邊走邊掉。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

貝兒登場！上次沒拍這件貝兒，是因為美女與野獸的園區正在擴建，預計2020年完工，想說明年有機會再來拍，沒想到突然有東京的工作邀約，又遇上部分園區亮相，就讓DAHLIA帶大家走走看看。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

據說這是貝兒的家鄉～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

野獸的城堡外觀已經差不多了，我們經過的時候，上面正在施工，我猜應該會提前開放。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

天色漸漸暗了，東京迪士尼萬聖節限定的燈飾也開燈啦，這次米奇米妮小小使壞，是不是看起來更有魅力了呢～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

現場看超美的！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我們肚子餓啦，穿過灰姑娘城堡覓食囉。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

記得穿越城堡走廊時，要去摸摸水晶寶石，會帶來幸運喔～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

上次有人問過我，園區有沒有賣公主衣服，有的，城堡的附近有間商店，裡面有賣！但價格不低～自行斟酌下囉！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

樂園中間的咖啡杯、小飛象等設施，雖然看起來很無害，但其實比一般樂園的轉速快，當場看到有好幾個大人頭暈下不來，若是身體比較弱的人，還是要考量喔。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

這次我們再度選擇人氣王自助式餐廳「紅心女王宴會大廳」。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

上次我點烤牛肉，雖然好吃，但美味不及兒童餐裡的漢堡肉，所以這次我學乖啦，除了要點漢堡肉排以外，我還多點了一份烤半雞嚐鮮，豈料，這雞超乾、超澀，還帶一點腥味啊～～～搞得我整份吃不下，超浪費。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

所以各位朋友，「紅心女王宴會大廳」的餐點都挺好吃，但不要點烤半雞，會浪費錢～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

吃完以後，旁邊就是經典遊樂設施「小小世界」，您是否對這個造型似曾相識呢？台北東區的SOGO百貨，就有這個準點會有木偶出來報時的鐘，當年是東京迪士尼贈送、慶祝百貨開幕的，現在則是由香港迪士尼負責維護，因為常帶DAHLIA去SOGO看這個鐘，所以她對小小世界特別情有獨鍾，每次都要坐～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

瞧她開心得很！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

出來以後，正巧碰到8：30煙火時間，老天啊，我們5月初來3天，一次煙火都沒施放，這次終於看到啦～～～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

煙火過後，是大家離園的高峰時間，想玩什麼熱門設施，盡量趁這個時間去，才不會排得天荒地老喔。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

跟大家分享一個拍照秘訣，我因為已經帶了很多東西，還有微單眼等等，所以通常懶得拿自拍燈，晚上要怎麼拍照呢？記得在標的物這裡，找尋可以打在臉上的光源，這樣臉才不會黑到看不見～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

新出的長髮公主樂佩天燈爆米花桶，說真的，要不是DAHLIA要吃爆米花，其實這造型我還好耶，灰姑娘的馬車造型爆米花桶才超正！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

各位有小孩的爸爸媽媽們，如果孩子在樂園走失了（但，拜託，出去玩還是要緊盯著孩子），請到位於怪獸電力公司旁邊的Lost Children服務中心，他們不會用廣播的方式找人，這樣會干擾到其他遊客的玩興，但他們有非常厲害的尋人方式，可以幫您找到孩子，家長也要教育小孩，如果迷路了，要找工作人員或是自行前往這個中心喔～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

Day 2 陸地＞＞白雪公主、奇幻仙子、茉莉、春天艾莎

這天一大早就入園了，雖然是週一，但人超多的怎麼回事！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

日本人扮裝，真不愧是動漫Cosplay的起源！專業度百分百，只能靠旁邊有沒有工作人員來辨別是否為官方角色，更猛的是，有好幾個遊客扮的公主，遠比官方角色來得像與精緻。（有露臉的，皆是詢問過拍攝意願的喔！）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

現場好多可愛的小幼幼扮裝，日本男人雖然平時很大男人，但到了遊玩的地方，卻是非常容易跟孩子打成一片，最棒的是看到許多老中青多代變裝，他們對家族的向心力，可能大過我們台灣人呢！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

一大早為各位獻上小仙子來醒醒腦～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

這是大街上的復古遊戲機店，有非常古老機械式的夾娃娃機，不過玩法不太一樣，第一步先轉動方向，建議轉到物品較多的區域，第二步投錢，第三步機器自己抓，如果賭運沒像我那麼不好的話，是會每夾必中的！但夾出來的東西質感不好，只能算是夾好玩的喔。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

萬聖節限定南瓜吉拿棒，都被DAHLIA吃光了。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

這天非常熱，我呈現快熱死狀態，DA也差不多。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

可以跟工作人員索取「第一次來園貼紙」或「生日貼紙」喔，這是無限次供應的，貼上這個，園區裡的演員都會跟妳特別打招呼～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

「米奇魔法交響樂」

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

老實說選這個劇場，是因為外面好熱，而且人超多的，想說「米奇魔法交響樂」，
只要15分鐘就能排到，就趕緊加入隊伍，沒想到這超好看的啊！進場的時候，每人會發3D眼鏡，你會想說「3D現在不是很普遍嗎？」我當時也是這樣想的。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

進入劇場坐定後，螢幕上出現唐老鴨正在指揮交響樂團，奇妙的一刻到了，畫面上出現蛋糕，空間中就會瀰漫草莓奶油的香味，要是有噴水畫面，你也會感受到花灑過來的水氣，看到愛麗兒朝我遊過來，喔天啊，可以幫我簽個名嗎？我好喜歡妳 Q_Q

最不可思議的那刻是與阿拉丁一起在魔毯上飛行～

我有心臟病，根本與那種飛來飛去的遊樂設施絕緣，但這是環境的營造、風扇的吹拂，整個架構起來的安全空間，我只要眼睛閉上，就感受不到那種緊張感，可是，正因如此安全，我反而大膽張開眼睛，享受搭乘魔毯的速度感，甚至開心地笑了，滿滿的幸福啊～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

「小姑娘，要不要吃一顆又大又香的蘋果呀！」

來到明日世界，恰巧碰到官方角色在拍照，開始收割時間～

超人特攻隊的爸爸媽媽。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

玩具總動員的綠色士兵。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

史迪奇跟安琪～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

想說到置物櫃那邊放衣服吧！竟然碰到剛走出來的長髮公主樂佩～（拉著DAHLIA衝啊～～～）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

可是，我的老天啊，樂佩她男友也太帥了吧！有點經典超人克里斯多夫李維的feel，而李維、戴普、李奧納多是我心中永遠的影壇3帥！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

正當我們走回原路時，天啊，我要跪了，小宇宙大爆發，是我的偶像壞皇后阿！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

媽媽我完全呈現瘋狂狀態，而我女兒整個彎腰大笑，搞得Evil Queen一直瞪她，還問我「她到底在笑什麼？」我說：「因為她知道您是我的偶像，我今早還cosplay您啊，Your Majesty～」

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

因為太熱，所以我拍完照，就把身上的壞皇后脫了，我怎麼知道會碰到本尊（汗）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

偷偷分享一個秘密，演員休息入口，就在遊客租借輪椅、嬰兒推車旁邊，靠近洗手間的區域，當壞皇后要回去交班的時候，在這邊等待會有很多收穫～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

大貝兒發現小貝兒，主動來give me five（大心）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

也有被白雪公主忽略的時候啦 XD

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

瘋帽跟愛麗絲，但愛麗絲長得…好性感啊（誤）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

他們要休息之前，都會在出入口做一個儀式，表示該場表演結束，感謝大家支持，每個角色的儀式都不一樣喔～白雪會跳舞，壞皇后會拉開披風。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

來點帶勁的吧～～～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

晚上的電之光大遊行，早早就有人占位子，花車方面有部分更新囉！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

看完以後，又去玩2個設施，分別是「白雪公主冒險旅程」跟「小飛俠天空之旅」，白雪公主聽起來很無害，但其實是幼幼版的鬼屋，裡面超級陰森，連我這個常扮巫婆的都會怕，完全不走童話風，小飛俠則是坐飛船，內容還好，只是像是平面電扶梯的行進路線，差點讓我摔死而已（消音）。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

這些遊樂設施，都可以在行前先到這邊預覽。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我的心裡有個長不大的孩子，各種天真、善良、單純、正直，那些在成人世界中老被冠上發蠢的形容詞，都我的身上緊緊挨著，無法褪去。有了DAHLIA以後，或許找到一個順理成章的理由，不讓自己的過去，盡是那些殘酷及早熟，所以我展現行動力，邊陪孩子，邊重新洗過我的童年，不在乎別人怎麼看我，我相信，如果要揮別那些不堪的記憶，就要斷開不健康的質疑，與長期被打壓的羞赧，靠自己重新打造失落童年，並建構與下一代正向的回憶。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

謝謝女兒來當我最好的盟友！

看更多焦糖綠玫瑰2019東京自由行的連載

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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