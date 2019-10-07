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台灣創新技術發明競賽　嘉藥金銀銅牌一把抓

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▲「2019年台灣創新技術博覽會」競賽，嘉南藥理大學在眾多參賽作品中脫穎而出，共榮獲1金1銀2銅佳績，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2019年台灣創新技術博覽會」競賽，嘉南藥理大學在眾多參賽作品中脫穎而出，共榮獲1金1銀2銅佳績，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2019年台灣創新技術博覽會」競賽共計有18個國家、近200家公司行號及大專院校659件作品參賽，嘉南藥理大學在眾多參賽作品中脫穎而出，共榮獲1金1銀2銅佳績，表現亮眼，成果豐碩，更為專利商品化邁出第一步。

「台灣創新技術博覽會」為亞洲創新科技重量級展覽之一，主辦單位涵蓋經濟部、國防部、教育部、科技部、農委會、國發會及環保署等，並廣邀歐、美、日及東南亞等知名國際企業及機構參加此次展出千項專利技術與產品，吸引近30個國家來台參展，超過4萬5千人次進場參觀，展覽內容豐富多元，深獲國際參觀者肯定，成為跨國產業技術交易的最佳平台。

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▲「2019年台灣創新技術博覽會」競賽，嘉南藥理大學在眾多參賽作品中脫穎而出，共榮獲1金1銀2銅佳績，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

呼應「循環經濟、永續農業」的大會主題，由杜平悳、王淑珍、陳師瑩、常振鎧、陳榮才以及邱致廣等老師合力發明的「製備具有抑制血管收縮素轉換酶活性之醱酵粗萃液之方法」 一舉奪金，有別於坊間採用自然發酵方式，改採系統化微生物發酵技術，更能縮短發酵時間，有效控制發酵pH、糖度、菌種接種量等，並避免有害菌的滋長，提昇農產品附加價值。

嘉藥盧明俊教授與成功大學黃耀輝、中山大學施育仁教授共同研發之「以流體化床結晶技術合成均質鹼式碳酸銅及氧化銅結晶物之方法」則榮獲銀牌獎，該發明採用均相成核結晶之技術，具高效率、低成本、無污泥等優點，不僅能提高結晶物純度以利後續處理應用，也避免傳統化學或生物方法的缺陷，而達到產物資源化目的。

▲「2019年台灣創新技術博覽會」競賽，嘉南藥理大學在眾多參賽作品中脫穎而出，共榮獲1金1銀2銅佳績，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在登革熱蔓延下，嘉藥許菁珊、盧明俊老師指導學生林芳稼、陳妍如合力研發「防蚊殺菌劑」，透過不同持釋劑成分、殺菌劑及驅蚊成分間的重量百分比，以達到長效殺菌/抑菌及驅蚊的時間，不僅可以直接使用於人體肌膚，還能做為環境的使用，兼具環境保護之效果，同時，商品化的成本低，符合市場與相關產業的經濟訴求，獲得銅牌。

另一項銅獎為「記憶喚醒系統」，由王嘉穗、張翊峰、黃煒盛老師共同發明，結合智慧型眼鏡中攝像擷取功能，人工智慧AI深度學習方式，即時辨識人臉，輔以雲端資料庫內建該人物的隨附資訊，完成「記憶喚醒」的功能，在此高齡社會，此高科技輔具可協助記憶力減低之銀髮族群，直接獲得朋友的資訊，提高社交性及社交意願。

▲「2019年台灣創新技術博覽會」競賽，嘉南藥理大學在眾多參賽作品中脫穎而出，共榮獲1金1銀2銅佳績，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長陳鴻助除恭賀得獎師生外，也欣慰表示，嘉藥師生共同研發的成果能連年獲獎，顯示學校研發水準與能量備受肯定，期許團隊進一步推廣產學研發成果，讓創新專利透過技轉成為商品化、產業化。副校長兼研發長廖志祥則說，此次學校獲獎作品最大特色在於其實務性高且頗具創意，不僅回應了5+2產業創新技術的趨勢，更為目前產業或社會的相關問題提供有效的解決方案，方能獲得評審委員及業界青睞與讚許。

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