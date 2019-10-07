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洪慈庸、林昶佐、陳柏惟組「前線」聯盟　共推政見力拚艱困選區

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▲▼洪慈庸、林昶佐、陳柏惟出席【團結守護台灣 打造最強前線】記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲陳柏惟、洪慈庸、林昶佐出席「團結守護台灣 打造最強前線」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

已退出時代力量的無黨籍立委林昶佐、洪慈庸及台灣基進立委參選人陳柏惟，7日召開記者會宣布共組「前線（FRONTLINE）」聯盟，訴求在2020立委選舉中，組成對抗中國大陸勢力入侵、守護自由台灣的最前線。其中，洪慈庸代表托幼及社福，林昶佐關心台灣向國際發聲的全方位外交，陳柏惟則象徵政治改革，捍衛言論自由的決心。

擔任召集人的洪慈庸宣讀前線聯盟宣言，內文提到2020不只是價值的選擇，也是生活方式的選擇。過去前輩篳路藍縷、以血淚爭取的自由和民主，成為養份打造了屬於台灣的生活，卻有人趁亂以「一家親」、「發大財」為名，試圖要將充滿恐懼的中國式生活帶入台灣。

洪慈庸表示，從高雄市長韓國瑜踏入中聯辦，以及這幾年中國大陸對台灣的打壓，國民黨一直站在大陸那一方，指責執政黨的不是，種種作為讓基層民眾感到厭煩，因此組成連線的目的是在全球阻擋中國勢力的最前線、也是站在民主的最前線，希望團結大家戰勝2020選戰。

林昶佐表示，包括年金改革、討黨產、轉型正義、政治檔案條例、婚姻平權等改革，陸續在這屆國會有所進展，但國民黨揚言要把這些改革都改回來，「在重要國家改革上也正是最前線的時刻，國共勢力想重新走回頭路，這是我們不能容許的。」

陳柏惟則說，民調越高的立法委員，越會開記者會作秀、製造假新聞，這是台灣政治的國際醜聞、恥辱，因此必須透過選擇好的政治人物來改變。

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