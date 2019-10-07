半夜睡一半...她被電擊棒電醒！睜眼驚見牙醫男站床邊「狂風式爆揍」：教訓妳

▲她睡到一半遭前男友潛入房間爆打一頓。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名許姓牙醫，2017年因不滿女友提分手，竟在半夜趁著女友熟睡時，潛入對方的房間，掏出電擊棒狂電、毆打女友。女友被當場嚇醒，連滾帶爬的逃離房間，卻在過程中不慎摔下樓，全身多處受傷。台中地方法院審理後，依侵入住宅、傷害等罪，判許男應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。可上訴。

根據判決書，許男不滿林姓女友在2017年4月初提分手，為了教訓林女，竟然帶著交往時打的林女住處鑰匙及電擊棒，先是開車到林女住處旁的空地，接著在凌晨1時35分左右拿出鑰匙開門，潛入林女4樓的臥室，朝躺在床上熟睡的林女一陣狂毆、狂電、甩耳光。

林女驚醒，見到剛分手的前男友竟在房間內，連滾帶爬的逃離房間，慌亂之中不小心滾落3至4樓的樓梯間，受友右鼠膝部撕破傷、前胸壁挫傷及擦傷、背部及骨盆挫傷及擦傷、右肩部拉傷與雙眼外傷性結膜炎，但她忍痛奪門而出，向附近住戶求救。許男見狀在3時6分許開車逃離現場。

許男到案後坦承有徒手暴打前女友，否認拿電擊棒毆打林女。但法院調查後發現，林女身上有多處傷勢符合電擊棒攻擊後的跡象，不採信許男的說詞，認為他犯後態度不佳，依侵入住宅、傷害等罪，判處應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。全案仍可上訴。

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