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前女友分手2月交新歡！醋男凌晨敲門「槍殺她全家」　運動員情敵也斃了

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▲▼手槍,槍擊,槍殺。（圖／取自Pixabay）

▲奧地利一名25歲男子忌妒前女友另結新歡，槍殺女友的全家人與新男友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

奧地利滑雪勝地「基茨比厄爾」（Kitzbuehel）傳出滅門命案，25歲的安德烈亞斯（Andreas E.）不滿前女友娜汀（Nadine H.）分手2個月就展開另一段戀情，6日凌晨來到對方家中，槍殺女方的爸媽、哥哥與新歡，犯案後冷靜向警方自首。據了解，嫌犯所忌妒的死者佛羅萊恩（Florian Janny）是知名冰上曲棍球員，他的死訊一傳出，網友紛紛在推特上哀悼。

綜合奧地利新聞通訊社（APA）、《信使報》（Kurier）報導，安德烈亞斯2個月前與娜汀分手，他5日深夜去到一間酒吧，竟撞見前女友與佛羅萊恩正在約會，雙方發生激烈口角。據了解，女方當下就表明「我們關係已經結束」，一度以為糾紛已經平息。

The Independent 發佈於 2019年10月6日 星期日

安德烈亞斯6日凌晨4時直接找上門，卻被前女友的父親魯伯特（Rupert）趕走。他回家後，從保險箱中拿走哥哥的手槍，還帶上一把刀，再度來到娜汀的家，一等魯伯特開門，立刻槍殺對方，接著進入房間，先後射死睡夢中的前女友母親安德莉亞（Andrea）與25歲哥哥凱文（Kevin）。

▲桃園市姜姓男子今年被警方持搜索票查獲制式手槍，竟稱是十餘年前叔公賣給他的。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲安德烈亞斯槍殺5個人以後，向警方自首。（示意圖／免費圖庫pxhere）

《每日郵報》報導，安德烈亞斯發現娜汀的房門上鎖，就從陽台爬過去，豪不猶豫地槍斃前女友和佛羅萊恩，連續射殺5人以後，自行到警局報案。

提洛爾邦（Tyrol State）犯罪辦公室主任派普（Walter Pupp）提到，嫌犯只有輕罪的犯罪前科，是一個非常「冷靜又沉默」的人。據了解，死者佛羅萊恩是EHC黑翼隊（Black Wings）冰上曲棍球的守門員，死訊一出，許多網友紛紛貼文哀悼。

德國《畫報》（Bild）報導，市長溫克勒（Klaus Winkler）表示，「我們都深感震驚與悲傷，從來沒有一個家庭如此悲劇地被毀滅。」


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