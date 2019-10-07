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派對失控！50人「骨牌式」跌下樓梯　19歲少女慘被狂踩「活活壓死」

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▲▼樓梯,階梯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲19歲大學生蘇菲亞（Sophia Crestani）被跌倒的人群踩踏、重壓死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

紐西蘭但尼丁（Dunedin）於5日傳出一起可怕命案，奧塔戈大學（University of Otago）學生舉辦派對，五、六百人擠在室內狂歡，就連樓梯也非常壅塞，站在最上層階梯的人突然滑倒，導致後方同學一個接著一個「骨牌式」跌下，人們嚇得趕緊逃跑，被壓在最下面的蘇菲亞（Sophia Crestani）經歷瘋狂的踩踏與重壓以後，不幸身亡。

A teenage girl was crushed to death by her peers at an 'out of hand' party after she fell down a flight of stairs.

Daily Mail Australia 發佈於 2019年10月6日 星期日

綜合《紐西蘭先驅報》、Stuff報導，目擊者表示，「最上面的人跌倒後，他們開始往後退，就像是骨牌效應，每個人都往下倒，最後一群人堆在樓梯底部。」另一名目擊者表示，現場混亂又充滿恐慌，大約50個人跌在一塊兒，蘇菲亞可能被逃跑的人群狠踩，又被摔倒的人重壓。

一名成功逃離樓梯的學生表示，她和另外2個女孩突然被推倒在地，一直試圖爬起來，卻只能看著彼此尖叫、哭泣，「我不停重複地說著『請不要讓我死，我不想死』。我不知道我在那裡待了多久，但是這是我人生中最可怕的經驗。我以為我會這樣死掉，我後來一邊尖叫一邊跑出房子。」

▲▼紐西蘭但尼丁（Dunedin）的鄧達斯街（Dundas Street），一棟被暱稱為「莊園」的房子。（圖／翻攝Google Map）

▲位於鄧達斯街（Dundas Street）上的「莊園」以前供給學生住宿，近日被售出。（圖／翻攝Google Map）

根據《每日郵報》，派對舉辦在鄧達斯街（Dundas Street）上一棟被暱稱為「莊園」的建築物，多年以來做為學生宿舍，近日成功售出，學生為了慶祝學期結束，也想和房子「告別」，五、六百人湧入狂歡。一名目擊者說，大家簡直「擠得像沙丁魚。」

據了解，警方5日晚間11時55分左右收到「擾亂治安」的通報，不久後參加派對的學生也請求協助結束活動。奧塔戈沿海司令督察格雷（Marty Gray）表示，現場瀰漫著一股焦慮又不安的情緒，同仁和其他同學試圖幫助死者恢復意識，努力了「足足5分鐘」卻仍然無效。

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大學生舉辦派對失控，釀出人命，警方仍在釐清案情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

格雷6日在記者會上提到，現在就把案件認定是「意外」言之過早，但是目前也難以提出具體的指控，警方仍在釐清當時到底發生什麼事情。

《每日星報》報導，19歲的蘇菲亞來自威靈頓，她剛修習完大二課程，準備迎接寒假，5日參加派對時，正好站在樓梯最下方，從台階摔下來以後，又被前方踉蹌跌倒的人群踐踏、壓死。校方表示，未來將會更廣泛地關懷學生行為。

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