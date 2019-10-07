直播主「媁哥」辣照被盜用媒介性交易　控前東家誣告妨害名譽

▲直播主「媁哥」控告經紀公司嚴世兄弟涉嫌誣告妨害名譽。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）

記者劉昌松／台北報導

身材曼妙打扮火辣的直播主「媁哥」，日前被自己的經紀公司控告散布猥褻物品，招攬性交易，雖經檢察官處分不起訴，但經紀公司仍開記者會，堅稱媁哥已經觸法，宣稱要聲請再議追究媁哥刑責，媁哥澄清，是遭人盜圖做為媒介色情用，她只是轉貼提醒注意，並在7日下午，委託律師黃泓勝到台北地檢署按鈴控告公司涉嫌誣告、妨害名譽等罪。

▲媁哥在臉書上有許多性感可愛的美照。（圖／翻攝黃媁媁臉書）

媁哥(黃媁媁 Irene)是目前UP直播平台熱門直播主之一，instagram有40萬名追蹤者，臉書也有5000多名粉絲，因續約問題和經紀公司嚴世兄弟鬧翻，嚴世兄弟指控媁哥涉嫌在捷克論壇貼出附照片的性交易訊息，涉嫌違反《兒少性剝削防制條例》，且露骨照也有散布猥褻物之虞，但檢察官4日處分不起訴。

▲媁哥po文澄清照片遭人盜用招攬性交易。（圖／翻攝黃媁媁臉書）

嚴世兄弟5日開記者會認為，媁哥觸法證據確鑿，「全案已交檢察長重啟偵查」，嚴世兄弟除聲稱與律師團研擬再議及交付審判外，還質疑承辦檢察官「應該有接受評鑑的正當理由」。

▲媁哥委託律師黃泓勝到台北地檢署按鈴控告前東家涉嫌誣告、妨害名譽等罪。（圖／記者劉昌松攝）

媁哥看了新聞怒火攻心，在臉書上不斷po文自清，表示先前發現照片遭盜用作為性交易廣告，所以po文提醒大家注意，卻被說成就是她在招攬性交易，決定控告嚴世兄弟涉嫌誣告、妨害名譽，不過她在臉書上自己說人在國外，所以只委託律師到北檢按鈴提告。

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