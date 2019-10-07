　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直播主「媁哥」辣照被盜用媒介性交易　控前東家誣告妨害名譽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性感網紅「媁哥」挨告！直播吃棒狀物被控公然猥褻　檢看照片不起訴。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）

▲直播主「媁哥」控告經紀公司嚴世兄弟涉嫌誣告妨害名譽。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）

記者劉昌松／台北報導

身材曼妙打扮火辣的直播主「媁哥」，日前被自己的經紀公司控告散布猥褻物品，招攬性交易，雖經檢察官處分不起訴，但經紀公司仍開記者會，堅稱媁哥已經觸法，宣稱要聲請再議追究媁哥刑責，媁哥澄清，是遭人盜圖做為媒介色情用，她只是轉貼提醒注意，並在7日下午，委託律師黃泓勝到台北地檢署按鈴控告公司涉嫌誣告、妨害名譽等罪。

▲▼UP直播主媁哥。（圖／記者劉昌松翻攝黃媁媁臉書）

▲媁哥在臉書上有許多性感可愛的美照。（圖／翻攝黃媁媁臉書）

媁哥(黃媁媁 Irene)是目前UP直播平台熱門直播主之一，instagram有40萬名追蹤者，臉書也有5000多名粉絲，因續約問題和經紀公司嚴世兄弟鬧翻，嚴世兄弟指控媁哥涉嫌在捷克論壇貼出附照片的性交易訊息，涉嫌違反《兒少性剝削防制條例》，且露骨照也有散布猥褻物之虞，但檢察官4日處分不起訴。

▲▼ 媁哥po文澄清當初貼的是遭人盜用照片的性交易廣告。（圖／記者劉昌松翻攝黃媁媁 Irene臉書）

▲媁哥po文澄清照片遭人盜用招攬性交易。（圖／翻攝黃媁媁臉書）

嚴世兄弟5日開記者會認為，媁哥觸法證據確鑿，「全案已交檢察長重啟偵查」，嚴世兄弟除聲稱與律師團研擬再議及交付審判外，還質疑承辦檢察官「應該有接受評鑑的正當理由」。

▲▼直播主媁哥澄清，遭人盜圖做為媒介色情用，她只是轉貼提醒注意，7日委託律師黃泓勝到台北地檢署按鈴控告公司涉嫌誣告、妨害名譽等罪。（圖／記者劉昌松攝）

▲媁哥委託律師黃泓勝到台北地檢署按鈴控告前東家涉嫌誣告、妨害名譽等罪。（圖／記者劉昌松攝）

媁哥看了新聞怒火攻心，在臉書上不斷po文自清，表示先前發現照片遭盜用作為性交易廣告，所以po文提醒大家注意，卻被說成就是她在招攬性交易，決定控告嚴世兄弟涉嫌誣告、妨害名譽，不過她在臉書上自己說人在國外，所以只委託律師到北檢按鈴提告。

幸福滿滿的小秘密

【其他新聞】

直播主「媁哥」辣照吸40萬粉絲　經紀公司告她「招攬性交易」

學運名醫柳林瑋：壓力大，讓我抱一下　3女遭猥褻「強吻摸下體」

瞎掰草藥水治癌症...她喝半年乳癌0期變4期　報警求救：我不想死

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
韓國魚死了！貴婦淚崩「辦富豪式喪禮」排場超浮誇　高官全到場默
同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被
北市忠孝橋下漂腫脹浮屍！民眾路過見有人趴河面..走近一瞧嚇壞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

看到言論很氣憤…陸籍夫妻「撕毀台大連儂牆」！學生會提告：追究到底

女高中生手機聊天脫口「蝦X」　大叔以為被罵巴她頭：代替父母教訓妳

未來嫂逼哥結婚...她不爽狂譙「大黑鮑，比女鬼還醜」　挨告瞎扯：沒指名道姓

女病患廁所藏一團報紙「驚見針孔」…名牙醫辯「找誰踩髒馬桶」　獲判無罪

半夜睡一半...她被電擊棒電醒！睜眼驚見牙醫男站床邊「狂風式爆揍」：教訓妳

75歲老婦會車「嚇到方向盤一偏」　夫重創8日後亡…痛哭：我錯了

台中別墅遭潑紅漆！2男「穿雨衣＋戴帽子」鬼祟畫面曝　賓士車也遭殃

直播主「媁哥」辣照被盜用媒介性交易　控前東家誣告妨害名譽

快訊／北市忠孝橋下漂腫脹浮屍！民眾路過見有人趴河面　走近一瞧嚇壞...

BMW男見警加速逃逸　撞騎樓柱子下車狂奔！猛警追200米搜出K毒

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

看到言論很氣憤…陸籍夫妻「撕毀台大連儂牆」！學生會提告：追究到底

女高中生手機聊天脫口「蝦X」　大叔以為被罵巴她頭：代替父母教訓妳

未來嫂逼哥結婚...她不爽狂譙「大黑鮑，比女鬼還醜」　挨告瞎扯：沒指名道姓

女病患廁所藏一團報紙「驚見針孔」…名牙醫辯「找誰踩髒馬桶」　獲判無罪

半夜睡一半...她被電擊棒電醒！睜眼驚見牙醫男站床邊「狂風式爆揍」：教訓妳

75歲老婦會車「嚇到方向盤一偏」　夫重創8日後亡…痛哭：我錯了

台中別墅遭潑紅漆！2男「穿雨衣＋戴帽子」鬼祟畫面曝　賓士車也遭殃

直播主「媁哥」辣照被盜用媒介性交易　控前東家誣告妨害名譽

快訊／北市忠孝橋下漂腫脹浮屍！民眾路過見有人趴河面　走近一瞧嚇壞...

BMW男見警加速逃逸　撞騎樓柱子下車狂奔！猛警追200米搜出K毒

群聯9月40.58億元 、年增13%　第3季創新高

兒子運動服破大洞！　媽才剛舉起...兇手汪心虛「躲桌下偷看」

影／達人：投信瘋狂大買台股　投資人要特別當心行情近尾聲！

雁默／遮臉只顯示理虧，蒙面不配稱革命

開趴太茫！50人「骨牌式」跌下樓梯　19歲少女慘被狂踩「活活壓死」

外媒：滙豐擬大裁員1萬人...高薪者為主　但亞洲仍將增聘新員工

包裝一撕！餅乾深深嵌入「謎之黑Q毛」不像頭髮　她秒反胃：吃很多包了

詹家姐妹晉級WTA年終賽　雙打冠軍50萬美元發大財

探索解謎音樂遊戲《DEEMO -Reborn-》　公布一般版、豪華版售價

一早起床頭劇痛...60歲男上廁所突暈倒　醫曝「3症狀」：腦出血

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

社會熱門新聞

軍校生車震人妻！光溜溜辯：只是..

桃園客運司機性侵女學生！竟上訴..

爭風吃醋4女亂鬥　連千毅後宮網..

高雄地院怒了！禁止連千毅看電視

連千毅遭爆看電視配滷味！矯正署..

訂房網疑個資外洩！228會員慘..

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

名彩妝師搭上已婚指導教授　甜喊..

即／北市忠孝橋下漂腫脹浮屍　民..

看板女兵爆遭性騷擾　少將記過調..

車併3排停！三寶下秒爽開車門　..

「我的手沒有髒！」前竹聯蘭堂主..

名醫柳林瑋涉猥褻3女　檢提起公..

無照騎士雙載過彎自摔　後座少年..

更多熱門

相關新聞

事證明確！學運名醫柳林瑋涉猥褻3女被訴

在洪仲丘事件中發起公民1985聯盟，也曾參與太陽花學運的名醫柳林瑋，涉嫌在2017年間，連續多次邀約想找工作的女子單獨見面，然後哀怨地說：「壓力大，可以讓我抱一下嗎？」再趁近距離接觸的時候，強吻被害人，甚至把被害人壓制在地，摸遍全身，台北地檢署認定3名女子受害事證明確，7日依強制猥褻罪起訴柳。

張淑晶遭判5年半　稱「衝庭」又晃點

屏縣府聯合第三方警政　強力稽查包龍星公司

5歲女童被保母兒子壓頭「逼張嘴」：想自殺

住持猥褻上訴刑期更久　檢不給易科入監矯治

關鍵字：

媁哥UP直播直播主網紅粉絲嚴世兄弟猥褻裸露媒介性交易兒少性剝削誣告

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面