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版圖超過foodpanda！Uber Eats宣佈：一次解鎖「5縣市」

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲Uber Eats今分享深耕台灣3週年成果。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

擁最大外送版圖換人了！繼foodpanda10月起前進宜花屏，服務範圍全台高達14縣市後，另一外送平台Uber Eats今（7）日宣佈一次解鎖5縣市，包括宜蘭、屏東、花蓮、雲林、苗栗，正式提供外送服務，成為全台提供最多服務的美食外送平台。

▲▼Uber Eats深耕台灣3年成果。（圖／記者蕭筠攝）

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▲Uber Eats總經理李佳穎。（圖／記者蕭筠攝）

Uber Eats2016年進軍台灣，截至目前為止已和全台近9000家餐廳合作，今（7）日特地舉行記者會分享深耕台灣3年成果，Uber Eats總經理李佳穎當場宣布，即日起再解鎖5縣市，包括宜蘭、屏東、花蓮、雲林、苗栗，服務範圍擴大至15縣市，全台服務版圖超過foodpanda，即日起至10月31日，15縣市用戶訂單滿120元，只要輸入「嚐鮮免運」即享免外送費優惠。

▲▼Uber Eats深耕台灣3年成果。（圖／記者蕭筠攝）

▲Uber Eats首度推出「Uber Eats VIP卡」。（圖／記者蕭筠攝）

另為慶祝新縣市服務上線，Uber Eats更首度推出「Uber Eats VIP卡」，「限量10張」的萬元吃飯金，即日起至11月8日，只要前往臉書粉專參與活動留言，即可參加抽獎。Uber Eats在台服務滿3年，根據數據顯示，2018年民眾使用APP叫外送的頻率相較2016年成長130％，Uber Eats APP也在2018年成為全球下載量排行第一名，不僅合作餐廳倍數成長，平台用戶成長3倍，外送趟次也是3倍成長。

此外，Uber Eats繼與全家首推出「店到宅」服務後，今宣布攜手高檔生鮮品牌「city' super」，10月底起200多項國內外生鮮、乾貨等商品一鍵下單直接送到家，city'super營運部協理林曲祥表示，因了解到實體店面無法滿足消費者的購物習慣，「與其等待消費者上門，不如主動尋找顧客」，盼借助Uber Eats將生鮮食材送到顧客手上，尤其平台上還會根據不同時令、節慶推出拼盤，每2週會進行一次上架調整，目前僅有天母店提供此服務。

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