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川普被彈劾是一種恐慌？　集團前主管預測：他會「直接走人」

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▲川普集團（Trump Organization）前副總裁芮絲（Barbara Res）。（圖／翻攝自Facebook／Barbara Tahan Res）

實習記者施怡妏／綜合報導

「通烏門」事件持續燃燒，眾議院9月底宣布對川普進行彈劾，指控總統要求外國援助，以調查其國內政治競爭對手。川普集團（Trump Organization）前副總裁芮絲（Barbara Res）認為，川普為了挽回面子做了很多事情，「他可能會選擇辭職，而不是因彈劾而遭到罷黜。」

根據CNN報導，芮斯與川普合作過，是川普大廈（Trump Tower）的前副總裁。日前她在CNN《可靠消原來源》節目上表示，我不知道川普會不會被判有罪，也不知道能不能接受被彈劾，「我認為這是一種恐慌，我的直覺告訴我，他即將要離職走人，或是得知結果後，做出某種條件交換。」

芮斯也曾是川普大廈的其中一名建築工程師，後來寫書《第68層的所有人：一個女人如何改變建築面貌》紀錄與川普共事的經驗與心得。但近年來，包括2016年競選期間，她不斷批評川普，認為川普不適合擔任總統一職。她表示，「不一定是出於心理原因，而是因為他對此沒有很多的經驗。」

彈劾的呼聲越來越大，繼第一個吹哨者之後，又有第二名吹哨者，同樣身為情報機構的人員。據稱，第二名吹哨者握有川普與烏克蘭總統的電話對談內容，指控川普要求烏克蘭總統提供政敵拜登的相關情資。

聯邦眾議院4日向白宮發出傳票，要求在18日之前繳交「通烏門」事件的相關文件，配合眾議院進行彈劾案調查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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