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影／臉書上寫同志書介！書店員工「被自願離職」：赤裸、直接的歧視

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記者林悅／台南報導

台南市區1家書店傳出員工因為在網路上介紹同志書籍，竟遭恐同老闆以同性戀題政治敏感度高，「不希望書店表態」為由，要求員工離職，該名員工十分無奈，在網路上PO文發表「遇到恐同的老闆」文章，引起網友熱議。網友們提議向市府勞工局檢舉老闆涉嫌違法。

▲台南市區1家書店傳出員工因為在網路上介紹同志書籍，竟遭恐同老闆以同性戀題政治敏感度高，「不希望書店表態」，要求員工「自願離職」。（圖／翻攝自網路社群）

▲台南市區1家書店傳出員工因為在網路上介紹同志書籍，竟遭恐同老闆以同性戀題政治敏感度高，「不希望書店表態」，要求員工「自願離職」。（圖／翻攝PTT）

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該員工在網上PO文，今年6月底轉職到台南一家書店，「我的工作之一是在臉書上寫書介，今年陳雪老師出了2本書，我趁這個機會將《像我這樣的一個拉子》介紹一番。」

結果前幾天老闆看到這篇書介找我去談話，他表示同性戀這個議題在台灣被政治操弄過，不僅政治敏感度比較高，而且是有反對面的，他不希望書店表態，因此他覺得在臉書上並不適合高談這個議題。

「當下我覺得很錯愕，什麼叫「被政治操弄過？」我也不懂政治敏感度比較高的意思是什麼，我甚至曾經寫過《一九八四》，並且直指香港跟中國的議題，為什麼當時可以，同志議題就不行？當我向老闆表明疑惑時，他甚至惱羞地嗆我學歷背景那麼好連這麼敏感的議題都不懂嗎？還說我的態度很差。當天晚上才從店長那邊得知事情發生之後，老闆表明他希望店長不要再幫我排班。」

原PO無奈表示，就算丟了這個工作也不想再爭取什麼了，只是有點失望，台南市區好不容易開了一間賣新書的獨立書店，內部運作卻充滿思想審查，據同事說之前同婚通過後她們放上彩虹以示慶祝，結果也被老闆擅自刪掉，當初老闆還說出「我覺得同性戀很噁心」這種話。

▲台南市區1家書店傳出員工因為在網路上介紹同志書籍，竟遭恐同老闆以同性戀題政治敏感度高，「不希望書店表態」，要求員工「自願離職」。（圖／翻攝自網路社群）

「第一次在職場上遇到那麼赤裸直接的歧視，除了感覺到自己的生命經驗被狠狠地反對、踐踏之外，想到有些人還會在包包上結個彩虹條來逛書店，如果他們是因為任何書店的表達感受到這是個友善店家而來的話，我真的會覺得對他們很愧疚，他們為了支持所做的消費全進了恐同老闆的口袋中，一想到這裡我就覺得很毛骨悚然 。」

▲台南市區1家書店傳出員工因為在網路上介紹同志書籍，竟遭恐同老闆以同性戀題政治敏感度高，「不希望書店表態」，要求員工「自願離職」。（圖／翻攝自網路社群）

此文 PO出引起網友熱議，有網友說：「不只有他，諸羅縣也有這樣子的」、「之前跟貴店店長接觸過 ，覺得店長人蠻好的，店形象也清新，沒想到老闆是這樣的人…」、「台南啊…公投那一陣子在台南生活時感到很痛苦畢竟四處」、「不同不相為謀，祝福你可以找到更棒的工作環境」，也有網友建議PO向勞工局檢舉。

員工最後表示，目前已被通知只做到10月底，他也表明不肯自願離職了，不過要檢舉實在太勞心費神了，目前應該不會走這個程序。

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