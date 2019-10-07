　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

55歲以上免費失智篩檢　台中綠委參選人推敬老醫療政見　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲綠委參選人莊競程推出醫療政見。（圖／莊競程競總提供）

▲莊競程推出55歲以上免費失智篩檢政見。（圖／莊競程競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第5選區（北北屯區）立委選舉民進黨參選人莊競程，特別選在7日重陽節提出首波敬老醫療政見，除了55歲以上民眾免費失智篩檢外，他也將預防醫學概念帶入運動產業，設立專為老人設計的運動中心，同時引進生醫產業，結合台中精密機械技術，打造台中成為生醫科技重鎮。

▲綠委參選人莊競程推出醫療政見。（圖／莊競程競總提供）

▲莊競程推出5項政見。（圖／莊競程競總提供）

選戰倒數96天，莊競程上午在競選總部舉辦重陽敬老活動，邀請老師教長輩跳健康操外，也教長輩需注意的運動傷害及保養方法，長輩們熱情參與，現場氣氛相當熱鬧，突然，現場主持人宣布「金城武」來了，原來是莊競程要公布他的「競程五政見」，全場哄堂大笑。

莊競程指出，根據2017年7月內政部人口統計資料，台灣失智症人口估算已經超過26萬人，佔全國總人口1.13%，也就是台灣每1百人中，就有1人是失智者，可見失智症已經成為台灣不可忽視的重要課題。因此他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，希望透過早期發現，採取預防措施，降低患病的可能性，減輕家庭負擔。

莊競程說，他在交通大學當教授時，就是專門研究老人失智症，並將預防醫學導入長照政策，因此未來他將爭取設置老人運動中心，從安全環境，專業人員的輔助及課程等，打造友善的老人運動環境，提升老人運動的風氣。

莊競程最後強調，現任113席立委中，有生醫背景的立委少之又少，政府編列高達上百億元生醫預算，以及超過兆元的生醫產業，卻交給不是專業的人士進行審查，確實讓很多民眾不放心，因此他希望選民能選出真正專業的人士，監督政府預算執行的情形，替民眾看緊荷包。

莊競程的「競程五政見」，包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」，今天推出首波敬老醫療政見。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
韓國魚死了！貴婦淚崩「辦富豪式喪禮」排場超浮誇　高官全到場默
同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被
北市忠孝橋下漂腫脹浮屍！民眾路過見有人趴河面..走近一瞧嚇壞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台電：明年硼才列放流水檢測　中市府打臉：環保署2017年就規定

洪慈庸、林昶佐、陳柏惟組「前線」聯盟　共推政見力拚艱困選區

55歲以上免費失智篩檢　台中綠委參選人推敬老醫療政見　

美副助卿出席「台美太平洋對話」：我代表川普、龐皮歐

不畏韓國瑜提告　黃光芹反擊：over my body、越打壓越激發我的鬥志

豐原轉運中心動土　盧秀燕：讓山城居民回家的路更便利

韓國瑜下週請假衝選舉？　侯友宜：他一定會拿捏好分寸

高雄街頭國旗插好插滿！　Wecare狠酸韓國瑜：不如認真上班市長做好做滿

吳釗燮建立「台灣模式」：若被大陸取代將充斥貪腐、詐欺、債務陷阱

《集遊法》蒙面標準怎判定　黃昭順逼問徐國勇：帶小英面具丟雞蛋可以嗎？

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

台電：明年硼才列放流水檢測　中市府打臉：環保署2017年就規定

洪慈庸、林昶佐、陳柏惟組「前線」聯盟　共推政見力拚艱困選區

55歲以上免費失智篩檢　台中綠委參選人推敬老醫療政見　

美副助卿出席「台美太平洋對話」：我代表川普、龐皮歐

不畏韓國瑜提告　黃光芹反擊：over my body、越打壓越激發我的鬥志

豐原轉運中心動土　盧秀燕：讓山城居民回家的路更便利

韓國瑜下週請假衝選舉？　侯友宜：他一定會拿捏好分寸

高雄街頭國旗插好插滿！　Wecare狠酸韓國瑜：不如認真上班市長做好做滿

吳釗燮建立「台灣模式」：若被大陸取代將充斥貪腐、詐欺、債務陷阱

《集遊法》蒙面標準怎判定　黃昭順逼問徐國勇：帶小英面具丟雞蛋可以嗎？

速食店隱藏吃法！　「雪碧+2奶球」…丫頭一試喝改觀了：好神奇喔

台中別墅遭潑紅漆！2男「穿雨衣＋戴帽子」鬼祟畫面曝　賓士車也遭殃

小珍妮佛長途飛行必備6好物　旅行套裝帶一組就好眠

群聯9月40.58億元 、年增13%　第3季創新高

兒子運動服破大洞！　媽才剛舉起...兇手汪心虛「躲桌下偷看」

影／達人：投信瘋狂大買台股　投資人要特別當心行情近尾聲！

雁默／遮臉只顯示理虧，蒙面不配稱革命

派對失控！50人「骨牌式」跌下樓梯　19歲少女慘被狂踩「活活壓死」

外媒：滙豐擬大裁員1萬人...高薪者為主　但亞洲仍將增聘新員工

包裝一撕！餅乾深深嵌入「謎之黑Q毛」不像頭髮　她秒反胃：吃很多包了

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆..

「韓國瑜10/14落跑」陳致中..

示威者雷射筆照軍營　解放軍舉黃..

周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國..

郭台銘拋震撼彈　拱黃健庭參選台..

快訊／韓國瑜競辦怒告黃光芹7案

韓國瑜遭爆請假　柯：第一步走錯..

中火排放廢水硼超標24倍　不排..

韓民調下滑因「被討厭」　黃創夏..

影／「夫人干政」指李佳芬？　郭..

國旅卡放寬！明年起珠寶銀樓也可..

高屏溪放煙火　高雄大樹辦活動遭..

李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽..

吳怡農公主抱女孩！手臂肌肉青筋..

更多熱門

相關新聞

館長問房價政策　陳柏惟：政府做厝頭家

基進黨台中市「立委第二選區」參選人陳柏惟因為說著一口流利的台語，在網路上爆紅，5日他上館長的直播節目接受訪問，被問到每個要選舉的政治人物的必考題就是「房價政策」。陳柏惟遭到館長突襲雖然一度有點傻眼，不過他還是說房價政策的看法，認為「現主時要政府來做厝頭家」。

台中港北堤開放首日百人拋竿　蔡其昌：釣好釣滿

挺韓大將林佳新獲國民黨徵召　挑戰立委蔡其昌

常態直播「肚子要有料」　莊子富網路聲量飆高

「學姐」列不分區名單？柯P：給她最大的自主性

關鍵字：

2020台中市立委莊競程

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面