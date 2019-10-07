55歲以上免費失智篩檢　台中綠委參選人推敬老醫療政見　

▲莊競程推出55歲以上免費失智篩檢政見。（圖／莊競程競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第5選區（北北屯區）立委選舉民進黨參選人莊競程，特別選在7日重陽節提出首波敬老醫療政見，除了55歲以上民眾免費失智篩檢外，他也將預防醫學概念帶入運動產業，設立專為老人設計的運動中心，同時引進生醫產業，結合台中精密機械技術，打造台中成為生醫科技重鎮。

▲莊競程推出5項政見。（圖／莊競程競總提供）

選戰倒數96天，莊競程上午在競選總部舉辦重陽敬老活動，邀請老師教長輩跳健康操外，也教長輩需注意的運動傷害及保養方法，長輩們熱情參與，現場氣氛相當熱鬧，突然，現場主持人宣布「金城武」來了，原來是莊競程要公布他的「競程五政見」，全場哄堂大笑。

莊競程指出，根據2017年7月內政部人口統計資料，台灣失智症人口估算已經超過26萬人，佔全國總人口1.13%，也就是台灣每1百人中，就有1人是失智者，可見失智症已經成為台灣不可忽視的重要課題。因此他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，希望透過早期發現，採取預防措施，降低患病的可能性，減輕家庭負擔。

莊競程說，他在交通大學當教授時，就是專門研究老人失智症，並將預防醫學導入長照政策，因此未來他將爭取設置老人運動中心，從安全環境，專業人員的輔助及課程等，打造友善的老人運動環境，提升老人運動的風氣。

莊競程最後強調，現任113席立委中，有生醫背景的立委少之又少，政府編列高達上百億元生醫預算，以及超過兆元的生醫產業，卻交給不是專業的人士進行審查，確實讓很多民眾不放心，因此他希望選民能選出真正專業的人士，監督政府預算執行的情形，替民眾看緊荷包。

莊競程的「競程五政見」，包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」，今天推出首波敬老醫療政見。

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