國慶煙火在屏東河濱公園施放　台電112位志工作伙逗陣來

▲2019年的國慶煙火在屏東河濱公園施放，台電屏東區營業處招募國慶煙火志工加入。圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

2019年的國慶煙火在屏東河濱公園施放，台電屏東區營業處除在電力本業上積極協助國慶煙火與台灣設計展相關電力新設工程及加強供電設備巡檢外；另招募國慶煙火志工，在處長胡忠興號召下，員工熱烈響應，共有112名員工及眷屬投入縣府國慶煙火志工服務團行列，一起加投入這場盛會。



▲▼檢修電力設施。

台電表示，縣府超級南的相關活動包括國慶煙火、台灣設計展與屏東火車站環境整合計畫等，台電共投入200人次，從8月開始施工及強化供電設備等作業，並成立2019國慶煙火相關活動穩定供電小組，俾確實掌握當日現場供電狀況，於煙火施放地點、台灣設計展展場及屏東火車站都派有維修人員進駐待命，遇有停電事故立即處理，全力協助縣府辦好這次活動。



另台電在縣府招募志工的第一時間，處長胡忠興即號召同仁加入志工行列，為自己人生留下難得的回憶，共有112位參加，是企業團體第一名，縣府也特別就近於5日在台電屏東區處7樓會議室辦理志工講習。



胡忠興說，參與國慶煙火的志工，有很多是夫妻檔且全家一起參加，其中台電排球隊更是全員參與，不但有助於提升台電企業形象，也可藉此凝聚員工向心力，公司會努力保持這樣的服務熱忱，發揮企業社會責任回饋民眾，繼續為社會付出貢獻。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

