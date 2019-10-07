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大陸各界封殺火箭隊！球鞋、轉播都切割「堅護祖國統一」

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▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

▲火箭隊總管莫雷（右）。（圖／美聯社／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）因發表支持香港示威的推特貼文，遭到大陸全面封殺，除了大陸外交部、大陸籃協以外，多間民間企業也發出聲明，運動品牌「李寧公司」就指出，「李寧公司堅決反對並抵制一切損害國家利益的行為。我們已中止與火箭隊相關合作，敦促火箭隊針對該事件給予明確答覆。」

▼莫雷張貼挺香港示威的圖片，引起大陸網友不滿。（圖／翻攝推特）

▲▼莫雷挺香港反送中。（圖／截自莫雷推特）

莫雷4日在推特上貼出「支持香港，為自由而戰」的圖片後，很快就引起眾多大陸網友的不滿，其中也包含大陸籃球界的知名人士。球評楊毅發文表示，火箭隊17年來從中國獲得的贊助商不可計數，ESPN過去四年以來在中國每年至少收獲千萬美元以上，中國應該讓他們（莫雷）供職的機構為之付出代價，「你不能吃中國還罵中國。」

接著，大陸的官方機構也採取了動作，大陸籃球協會的聲明指出，「休斯頓火箭俱樂部總經理莫雷公開發表涉港不當言論。中國籃協對此表示強烈反對，並將暫停與該俱樂部的交流合作事宜。」

《央視》體育頻道也聲明表示，「強烈反對莫雷所散布的不當言論，並決定即日起暫停涉及該俱樂部的賽事轉播等一切合作交流事宜。」

▼籃協發出聲明，暫停與火箭隊合作。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸各界封殺火箭隊。（圖／翻攝微博）

大陸外交部駐休斯敦總領事館也為此事發聲，「我們對火箭隊總經理莫雷日前發表錯誤涉港言論表示震驚和強烈不滿，已經向火箭隊提出嚴正交涉要求該隊作出澄清，立即糾正錯誤，並採取切實措施，消除惡劣影響。」

值得注意的是，大陸籃協的現任主席姚明曾在火箭隊打了9年的球（2002至2011年），是NBA最知名的華人球星之一，擁有「移動長城」的外號，在火箭球迷的心中也有一席之地，協會的聲明，間接代表了姚明對此事的態度。

▼姚明現為籃協主席，過去曾在火箭隊打球，有「移動長城」之稱。（圖／達志影像／美聯社）

▲姚明雖然人在中國，但還是透過Skype來遊說霍華德。(圖／達志影像／美聯社)

除了官方機構外，多間大陸民間企業也跟著發出聲明，包含運動品牌「李寧公司」、媒體業者「虎撲籃球」「騰訊體育」、金融業者「上海浦發銀行」「嘉銀金科」等。

這些企業的聲明內容，大多認為莫雷發表的是「錯誤言論」，已經損害到國家利益，國家主權高於一切，因此必須終止與火箭隊的合作。不過，多份聲明的結尾都提到「將敦促火箭隊給予明確答覆」，似乎也代表著，只要火箭隊給出「明確答覆」，未來仍有合作機會。

李寧的聲明指出，「針對休斯敦火箭隊（休士頓火箭隊）總經理莫雷在個人社交平台發表的錯誤言論，我們表示無比憤慨並強烈譴責！李寧公司堅決反對並抵制一切損害國家利益的行為。我們已中止與休斯敦火箭隊相關合作，並將持續敦促火箭隊針對該事件給予明確答覆。」

上海浦發銀行的聲明指出，「針對休斯敦火箭隊（休士頓火箭隊）總經理莫雷在個人社交平台上發表的錯誤言論，浦發銀行信用卡中心表示強烈抗議及反對！祖國尊嚴高於一切，祖國主權不容挑戰！浦發銀行信用卡中心已暫停相關市場活動和宣傳，並繼續敦促休斯敦火箭隊對此事件展開徹查並給予合理回覆。」

▼大陸多間企業發聲明中止與火箭隊合作。

▲▼大陸各界封殺火箭隊。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸各界封殺火箭隊。（圖／翻攝微博）

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