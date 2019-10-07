屏東縣田徑運動選手訓練對抗賽　南榮陳炳宏忍腰傷鉛球破大會紀錄

▲屏東縣崁頂鄉南榮國中田徑隊選手陳炳宏克服腰傷，鉛球比賽破大會紀錄， 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉南榮國中田徑隊，日前參加在屏東體育場舉行的2019年度屏東縣田徑基層運動選手訓練站區域性對抗賽，榮獲三金一銀三銅，並獲得總錦標第四名，其中陳炳宏克服腰傷，在鉛球比賽項目突破大會紀錄，成績令人驚喜。

陳炳宏目前就讀南榮國中8年級，賽前每週在校練習時間至少15小時；他表示，教練在賽前為每個選手設定目標，且在 開出訓練課表，同學之間也會互相激勵，這次破大會紀錄也是自我突破，讓我們對之後的比賽更有明確的目標。

南榮國中田徑隊指導教練莊惠屏老師說，陳炳宏的體格雖然比較瘦小，不如其他選手高壯，但平日紮實的訓練讓他能克服劣勢；這次比賽他腰傷尚未痊癒，卻能破大會紀錄，也很驚喜！

其他奪獎的選手，男子組部分，110公尺跨欄項目羅裕凱榮獲金牌、溫忠勇銅牌；跳遠林承翰榮獲金牌，5000公尺競走陳奕安獲得銀牌，鉛球項目陳炳宏榮獲金牌，並以10公尺77成績破大會紀錄。女子組部分，洪芯妤獲得100公尺和跳遠雙項銅牌。

這次比賽屬屏東縣區域性對抗賽，針對有申請經費補助學校學生舉行賽事，驗收訓練成效，可視為今年縣中小聯運的前哨站，也做為2020年全中運的暖身賽。

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