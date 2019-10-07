　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣政府成立青創補助金　助青年實現創業夢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣政府結合三所學院開辦創業知能課程開跑，且於明年度成立青年創業補助金，課程全程免費。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣政府結合三所學院開辦創業知能課程開跑，且於明年度成立青年創業補助金，課程全程免費。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府明年將成立青年創業補助金，結合縣內環球科技大學、虎尾科技大學、雲林科技大學等三所學院，培養青年相關創業基礎認知與能力，舉辦青年創業知能課程助青年實現創業夢，課程十月中旬開跑全程免費，即日起開放報名。

雲林縣長張麗善上任以來積極鼓勵南北飄遊子返鄉創業，縣政府與環球科技大學、虎尾科技大學以及雲林科技大學，分別有新創事業、新農業以及觀光餐飲等不同專業領域與主軸規劃創業知能課程，課程內容包含財務管理、行銷策略、創業計畫撰寫、創業準備以及人力資源管理等重點項目，透過課程培養創業者具備一定的創業基礎概念與能力，提高日後創業成功率，更邀請各領域實務界優秀講師講授課程。

縣府勞工處長張世忠表示，今年度試先開辦創業知能課程，讓想創業的年輕人先獲得所需知識培養技能，明年度雲縣府將成立青年創業補助金，幫助青年將心中夢想盡情揮灑，想要申請補助金的青年必須先完成青年創業知能課程即能取得門票。

青年創業知能課程全程免費，10月19日起陸續開課，即日起開始報名，名額有限額滿為止，只要完成舉辦課程即可獲得雲林縣政府核發時數證明。

詳細課程細節可至雲林縣政府勞工處網站（查詢，或至各校報名連結瞭解：
雲林科技大學：http://ppt.cc/eTme
虎尾科技大學：https://s.yam.com/CPFPg
環球科技大學：https://s.yam.com/yriPi

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

【其他新聞】

►剝削失聯移工賣淫坐檯陪酒　惡男三度被逮起出刀槍

►一周未與郭董見面　王金平：電話中互相say hello

►  手機一鍵搞定金融大小事　銀行乾脆開藝廊、咖啡廳？！

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
後悔租下大樓！他列「6大血淚經驗」勸網住透天：住戶素質有夠差
論文寫上床！名彩妝師搭上已婚教授　喊「老爺」使壞98回
恬娃認了長年被包養！　「當小三比當原配幸福」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國慶煙火在屏東河濱公園施放　台電112位志工作伙逗陣來

屏東縣田徑運動選手訓練對抗賽　南榮陳炳宏忍腰傷鉛球破大會紀錄

逛農博遺失2萬應急錢　桃園男慌了！警10分鐘內尋回

雲林縣政府成立青創補助金　助青年實現創業夢

道路救命活菩薩張秀雄　8年來擦遍北台灣15萬面反光鏡

還路於民！整頓新莊四維路攤販亂象　新北市場處開出26張罰單

家中寶笑顏展自信　慶重陽法鼓山全台聯合祝壽

新北工商及公司登記簡政又便民　到府收件及超商送件多項服務

深植災害知識　「土石流自主防災社區」運轉不間斷

屏東三葉漩冷泡茶世界風味大賞評鑑　3項產品獲得「二星獎」

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

國慶煙火在屏東河濱公園施放　台電112位志工作伙逗陣來

屏東縣田徑運動選手訓練對抗賽　南榮陳炳宏忍腰傷鉛球破大會紀錄

逛農博遺失2萬應急錢　桃園男慌了！警10分鐘內尋回

雲林縣政府成立青創補助金　助青年實現創業夢

道路救命活菩薩張秀雄　8年來擦遍北台灣15萬面反光鏡

還路於民！整頓新莊四維路攤販亂象　新北市場處開出26張罰單

家中寶笑顏展自信　慶重陽法鼓山全台聯合祝壽

新北工商及公司登記簡政又便民　到府收件及超商送件多項服務

深植災害知識　「土石流自主防災社區」運轉不間斷

屏東三葉漩冷泡茶世界風味大賞評鑑　3項產品獲得「二星獎」

55歲以上免費失智篩檢　台中綠委參選人推敬老醫療政見　

國慶煙火在屏東河濱公園施放　台電112位志工作伙逗陣來

同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

眼睛瞪大＝你走開！汪星人「威嚇5動作」曝...別再傻傻不管啦

屏東縣田徑運動選手訓練對抗賽　南榮陳炳宏忍腰傷鉛球破大會紀錄

逛農博遺失2萬應急錢　桃園男慌了！警10分鐘內尋回

敦北最大戶！台塑王家砸17.5億買6戶「華固名鑄」原因曝光

超模坎達兒努力賣平價衫　甩掉萬年中分頭變大波浪、跳進水中當美人魚

投書／向殉職同仁致敬　也還給部長一個清白

紅隊認證「超強女來賓」首上《玩很大》！　卯起來「反擊魔王」Man炸：為小鬼來的

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗..

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認..

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全..

刷掉批韓者　韓粉改口：轉貼來的

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回..

祈福法會陣頭太多　活動逾時引爆..

即／台中市緊急通知　連3天空品..

6年前拒搬遷　輔信王公現同意搬..

2男想買酒慶生！用手機翻譯搶移..

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

台南山上花園水道博物館開幕

中鋼公司輸送帶摩擦起火　遭罰2..

百年老廟拒搬遷　信眾擲筊請示

美濃翁訪友失聯　警民找18小時..

更多熱門

相關新聞

家長連署要「帶薪陪病假」　勞動部長許銘春今回應

腸病毒、流感在今年創新高，直到開學都不斷傳出疫情，學校停課消息頻傳，使得家長必須特地請事假回家照顧小孩或是帶小孩看病，但一年7天的特休假根本不夠用，因此近日便有人到公共政策網路參與平臺連署，希望可以有不扣薪的「孩童陪病假」，截至目前為止已有1052人附議連署。對此，勞動部長許銘春今（7）日也做出回應，勞工如果有這個需求是會重視的，但由於這件事影響層面太大，未來還會詳細研擬。

一銀小微企業貸款　半年助5000位小老闆圓夢

央北近千戶公宅招手了！　套房最低月租7400元

南方澳大橋崩塌釀死傷　勞保局：受害勞工可領職災給付

短髮妹愛吃羊肉爐被嫌「勞工才吃」！她霸氣絕交

關鍵字：

創業雲林縣政府補助金青年勞工

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面