雲林縣政府成立青創補助金　助青年實現創業夢

腸病毒、流感在今年創新高，直到開學都不斷傳出疫情，學校停課消息頻傳，使得家長必須特地請事假回家照顧小孩或是帶小孩看病，但一年7天的特休假根本不夠用，因此近日便有人到公共政策網路參與平臺連署，希望可以有不扣薪的「孩童陪病假」，截至目前為止已有1052人附議連署。對此，勞動部長許銘春今（7）日也做出回應，勞工如果有這個需求是會重視的，但由於這件事影響層面太大，未來還會詳細研擬。