雲林縣政府成立青創補助金　助青年實現創業夢

▲雲林縣政府結合三所學院開辦創業知能課程開跑，且於明年度成立青年創業補助金，課程全程免費。（圖／雲林縣政府提供）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣政府明年將成立青年創業補助金，結合縣內環球科技大學、虎尾科技大學、雲林科技大學等三所學院，培養青年相關創業基礎認知與能力，舉辦青年創業知能課程助青年實現創業夢，課程十月中旬開跑全程免費，即日起開放報名。
雲林縣長張麗善上任以來積極鼓勵南北飄遊子返鄉創業，縣政府與環球科技大學、虎尾科技大學以及雲林科技大學，分別有新創事業、新農業以及觀光餐飲等不同專業領域與主軸規劃創業知能課程，課程內容包含財務管理、行銷策略、創業計畫撰寫、創業準備以及人力資源管理等重點項目，透過課程培養創業者具備一定的創業基礎概念與能力，提高日後創業成功率，更邀請各領域實務界優秀講師講授課程。
縣府勞工處長張世忠表示，今年度試先開辦創業知能課程，讓想創業的年輕人先獲得所需知識培養技能，明年度雲縣府將成立青年創業補助金，幫助青年將心中夢想盡情揮灑，想要申請補助金的青年必須先完成青年創業知能課程即能取得門票。
青年創業知能課程全程免費，10月19日起陸續開課，即日起開始報名，名額有限額滿為止，只要完成舉辦課程即可獲得雲林縣政府核發時數證明。
詳細課程細節可至雲林縣政府勞工處網站（查詢，或至各校報名連結瞭解：
雲林科技大學：http://ppt.cc/eTme
虎尾科技大學：https://s.yam.com/CPFPg
環球科技大學：https://s.yam.com/yriPi
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