美副助卿出席「台美太平洋對話」：我代表川普、龐皮歐

▲外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。孫曉雅在致詞時指出，她今天代表的是美國總統川普，以及國務卿龐皮歐。

吳釗燮在致詞時指出，太平洋地區天然資源豐沛且具戰略重要性，目前已有越來越多理念相近國家以不同方式協助區域國家達成永續發展及民主治理的目標。

他強調，台灣透過提供太平洋友邦農技團、醫療團、職訓計畫及獎學金等合作計畫，建立了成功的「台灣模式」，實質嘉惠人民。此外，我國也與理念相近國家積極合作，例如台美「全球暨合作訓練架構」(GCTF)提供太平洋國家官員與專家在公共衛生、環境保護、人道援助與救災、媒體識讀、網路安全、婦女賦權等議題的相關對話。

▼外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）



吳釗燮說，GCTF工作坊不僅成效良好，更獲得日本、瑞典等理念相近國家共同參與，「台灣模式」在太平洋地區的貢獻已成為國際援助的良善典範。

吳釗燮強調，在太平洋地區內行之有年的國際援助合作模式，如今卻遭受威權國家的挑戰。例如今年9月大陸以利誘方式搶奪台灣在太平洋的兩個友邦索羅門群島及吉里巴斯。

吳釗燮指出，大陸打壓台灣的政治企圖及擴張野心昭然若揭，「台灣模式」若漸被「大陸模式」所取代，區域內恐將充斥貪腐、欺詐及債務陷阱。

隨後孫曉雅致詞時指出，美國對太平洋區域的承諾如同過往，且針對太平洋人民的福祉與繁榮，會繼續深化這一項承諾；她更明確指出，這是在川普總統在橢圓辦公室，接待了密克羅尼西亞聯邦、帛琉和馬紹爾群島的領導們的承諾。

孫曉雅表示，國務卿龐皮歐於8月份訪問了克羅尼西亞，也在那個場合上會見了馬紹爾等太平洋國家領袖；這一次她出席太平洋對話，就是代表「美國總統川普」，以及「國務卿龐皮歐」。

▼外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）



►超越藍綠，就靠她了

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

