　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美副助卿出席「台美太平洋對話」：我代表川普、龐皮歐

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）

▲外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。孫曉雅在致詞時指出，她今天代表的是美國總統川普，以及國務卿龐皮歐。

吳釗燮在致詞時指出，太平洋地區天然資源豐沛且具戰略重要性，目前已有越來越多理念相近國家以不同方式協助區域國家達成永續發展及民主治理的目標。

他強調，台灣透過提供太平洋友邦農技團、醫療團、職訓計畫及獎學金等合作計畫，建立了成功的「台灣模式」，實質嘉惠人民。此外，我國也與理念相近國家積極合作，例如台美「全球暨合作訓練架構」(GCTF)提供太平洋國家官員與專家在公共衛生、環境保護、人道援助與救災、媒體識讀、網路安全、婦女賦權等議題的相關對話。

▼外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）

▲▼外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）

吳釗燮說，GCTF工作坊不僅成效良好，更獲得日本、瑞典等理念相近國家共同參與，「台灣模式」在太平洋地區的貢獻已成為國際援助的良善典範。

吳釗燮強調，在太平洋地區內行之有年的國際援助合作模式，如今卻遭受威權國家的挑戰。例如今年9月大陸以利誘方式搶奪台灣在太平洋的兩個友邦索羅門群島及吉里巴斯。

吳釗燮指出，大陸打壓台灣的政治企圖及擴張野心昭然若揭，「台灣模式」若漸被「大陸模式」所取代，區域內恐將充斥貪腐、欺詐及債務陷阱。

隨後孫曉雅致詞時指出，美國對太平洋區域的承諾如同過往，且針對太平洋人民的福祉與繁榮，會繼續深化這一項承諾；她更明確指出，這是在川普總統在橢圓辦公室，接待了密克羅尼西亞聯邦、帛琉和馬紹爾群島的領導們的承諾。

孫曉雅表示，國務卿龐皮歐於8月份訪問了克羅尼西亞，也在那個場合上會見了馬紹爾等太平洋國家領袖；這一次她出席太平洋對話，就是代表「美國總統川普」，以及「國務卿龐皮歐」。

▼外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）

▲▼外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）

超越藍綠，就靠她了

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
後悔租下大樓！他列「6大血淚經驗」勸網住透天：住戶素質有夠差
論文寫上床！名彩妝師搭上已婚教授　喊「老爺」使壞98回
恬娃認了長年被包養！　「當小三比當原配幸福」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美副助卿出席「台美太平洋對話」：我代表川普、龐皮歐

不畏韓國瑜提告　黃光芹反擊：over my body、越打壓越激發我的鬥志

豐原轉運中心動土　盧秀燕：讓山城居民回家的路更便利

韓國瑜下週請假衝選舉？　侯友宜：他一定會拿捏好分寸

高雄街頭國旗插好插滿！　Wecare狠酸韓國瑜：不如認真上班市長做好做滿

吳釗燮建立「台灣模式」：若被大陸取代將充斥貪腐、詐欺、債務陷阱

《集遊法》蒙面標準怎判定　黃昭順逼問徐國勇：帶小英面具丟雞蛋可以嗎？

國民黨各地組織布局完成　吳敦義：讓韓國瑜當選總統

白色聯盟公布不分區立委　楊志良點頭加入「蜂蜜檸檬」戰隊

韓國瑜下週請假衝選舉？　朱立倫：最後階段一定要全心投入

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

美副助卿出席「台美太平洋對話」：我代表川普、龐皮歐

不畏韓國瑜提告　黃光芹反擊：over my body、越打壓越激發我的鬥志

豐原轉運中心動土　盧秀燕：讓山城居民回家的路更便利

韓國瑜下週請假衝選舉？　侯友宜：他一定會拿捏好分寸

高雄街頭國旗插好插滿！　Wecare狠酸韓國瑜：不如認真上班市長做好做滿

吳釗燮建立「台灣模式」：若被大陸取代將充斥貪腐、詐欺、債務陷阱

《集遊法》蒙面標準怎判定　黃昭順逼問徐國勇：帶小英面具丟雞蛋可以嗎？

國民黨各地組織布局完成　吳敦義：讓韓國瑜當選總統

白色聯盟公布不分區立委　楊志良點頭加入「蜂蜜檸檬」戰隊

韓國瑜下週請假衝選舉？　朱立倫：最後階段一定要全心投入

國慶煙火在屏東河濱公園施放　台電112位志工作伙逗陣來

同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

眼睛瞪大＝你走開！汪星人「威嚇5動作」曝...別再傻傻不管啦

屏東縣田徑運動選手訓練對抗賽　南榮陳炳宏忍腰傷鉛球破大會紀錄

逛農博遺失2萬應急錢　桃園男慌了！警10分鐘內尋回

敦北最大戶！台塑王家砸17.5億買6戶「華固名鑄」原因曝光

超模坎達兒努力賣平價衫　甩掉萬年中分頭變大波浪、跳進水中當美人魚

投書／向殉職同仁致敬　也還給部長一個清白

紅隊認證「超強女來賓」首上《玩很大》！　卯起來「反擊魔王」Man炸：為小鬼來的

豪砸1.2億買豪宅當新房？　黃子佼換屋原因有洋蔥

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆..

「韓國瑜10/14落跑」陳致中..

示威者雷射筆照軍營　解放軍舉黃..

郭台銘拋震撼彈　拱黃健庭參選台..

周錫瑋：馬英九那時人氣都沒韓國..

快訊／韓國瑜競辦怒告黃光芹7案

韓國瑜遭爆請假　柯：第一步走錯..

韓民調下滑因「被討厭」　黃創夏..

中火排放廢水硼超標24倍　不排..

影／「夫人干政」指李佳芬？　郭..

國旅卡放寬！明年起珠寶銀樓也可..

高屏溪放煙火　高雄大樹辦活動遭..

李佳芬：「大港開唱」讓許多媽媽..

吳怡農公主抱女孩！手臂肌肉青筋..

更多熱門

相關新聞

美國抗中　李顯龍：亞洲國家痛苦

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）日前接受CNN訪問，他表示，美國要求許多國家選邊站，要把中國視為威脅，然而，如果亞洲國家真要在美中抉擇，這種決定將會很痛苦，讓大家都非常不開心。

95歲美前總統卡特跌倒縫14針

彈劾？─彈劾風暴是一場政治豪賭（下）

吳釗燮：台灣模式被取代將充斥貪腐詐欺

彈劾？─美國政府深層體系對川普的第二擊（上）

關鍵字：

美國美國副助卿吳釗燮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面