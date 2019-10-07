　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

開賣啦！松江南京站地上權公告招標　權利金底價41億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

松山線上的松江南京站。(圖／資料照)

▲松江南京站。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署今（7）日公布，松江南京站2及3號出口基地與周邊國有非公用土地招標設定地上權招標，權利金底價41億230萬餘元、年地租率為4%，另外得標後還要繳2.3億元給台北捷運局共構費用，預計12月9日開標。

根據財政部所公布的清冊顯示，松江南京站招標地上權位在松江路、松江路90巷及松江路108巷間，基地內北側土地松江南京站2號、3號出入口是捷運中和新蘆線與松山新店線轉乘站。

請繼續往下閱讀...

該基地位屬台北市東西向商業動脈交通核心，周邊地區商業密集，辦公大樓及金融產業群聚，近松江公園、四平商圈及長安國中等，生活、商業、文教機能良好，交通便利。

該基地兩個街廓，北側基地建蔽率為45%、容積率有225%，經預估可以蓋5層樓以上；南側基地的建蔽率為65%、容積率為630%，可以蓋9層樓以上。國庫署表示，松江南京地上權分屬兩個街廓，臨台北市松江路40公尺，面積合計4,795平方公尺，使用分區為第三種住宅區及第三種商業區。

該標的屬國發會會移交基金資產活化標的，權利金底價41億230萬多元，地上權存續期間70年，地租年息率4.0%，其中地租隨申報地價調整的年息率為1.0%，地租不隨申報地價調整之年息率為3.0%，地上權及地上建物不得辦理一部讓與，用途限制不得作住宅使用。

本次招標就捷運設施使用範圍以外的區分地上權辦理招標，未來得標人建築規劃須受台北市政府捷運工程局對捷運設施介面、維護管理之規範限制。得標人除權利金外，尚須就台北市政府捷運工程局已興建完成的捷運共構建物，另行繳納該工程代墊費用2億3,212萬餘元。

國產署進一步表示，本基地為台北市精華區大面積土地，位屬臺北市東西向商業動脈交通核心，周邊地區商業密集，辦公大樓及金融產業群聚，商業、文教機能良好，交通便利。

國產署北區分署今年8月15日舉辦招商座談會時，壽險業、金融控股公司、建設公司出席踴躍，多家業者已積極進行評估規劃，顯示該案深受市場關注。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
後悔租下大樓！他列「6大血淚經驗」勸網住透天：住戶素質有夠差
論文寫上床！名彩妝師搭上已婚教授　喊「老爺」使壞98回
恬娃認了長年被包養！　「當小三比當原配幸福」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／高鐵南延票價預估出爐！左營到屏東約70元　時間縮短10多分

蘋概股撐盤！台股收盤上漲40點　守住10,900點並收復均線

開賣啦！松江南京站地上權公告招標　權利金底價41億元

徐旭東問王文淵「穿什麼內褲」引爆笑　對明年看法態度不一

勞動部：外送業者如未配合「外送安全指引」　將依職安法開罰3-30萬

藍委質疑行政院可退回基本工資調整　勞長許銘春：不會有這情況

大聯大、文曄突宣布終止代理德儀　影響營運逾一成、股價重挫

低價機款熱銷　郭明錤：明年Q1 iPhone出貨年增10%

搶當億萬富翁還有機會！威力彩今晚頭獎衝5.4億　冷熱號碼報你知

看準台商布局時機　貿協赴日、韓推廣2020台北國際汽配展

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

蘋概股撐盤！台股收盤上漲40點　守住10,900點並收復均線

開賣啦！松江南京站地上權公告招標　權利金底價41億元

徐旭東問王文淵「穿什麼內褲」引爆笑　對明年看法態度不一

勞動部：外送業者如未配合「外送安全指引」　將依職安法開罰3-30萬

藍委質疑行政院可退回基本工資調整　勞長許銘春：不會有這情況

大聯大、文曄突宣布終止代理德儀　影響營運逾一成、股價重挫

低價機款熱銷　郭明錤：明年Q1 iPhone出貨年增10%

搶當億萬富翁還有機會！威力彩今晚頭獎衝5.4億　冷熱號碼報你知

看準台商布局時機　貿協赴日、韓推廣2020台北國際汽配展

櫃買「聚焦指數商品投資講座」好評加場！全程免費參加！

國慶煙火在屏東河濱公園施放　台電112位志工作伙逗陣來

同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

眼睛瞪大＝你走開！汪星人「威嚇5動作」曝...別再傻傻不管啦

屏東縣田徑運動選手訓練對抗賽　南榮陳炳宏忍腰傷鉛球破大會紀錄

逛農博遺失2萬應急錢　桃園男慌了！警10分鐘內尋回

敦北最大戶！台塑王家砸17.5億買6戶「華固名鑄」原因曝光

超模坎達兒努力賣平價衫　甩掉萬年中分頭變大波浪、跳進水中當美人魚

投書／向殉職同仁致敬　也還給部長一個清白

紅隊認證「超強女來賓」首上《玩很大》！　卯起來「反擊魔王」Man炸：為小鬼來的

豪砸1.2億買豪宅當新房？　黃子佼換屋原因有洋蔥

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

財經熱門新聞

遠雄4大弊案一次看懂！　趙藤雄..

高鐵南延票價預估出爐！左營到屏..

遠雄弊案扯出遠雄人壽、遠雄營造..

高鐵南延注定賠錢　財長：不一定

大聯大文曄終止代理德儀　股價重..

拒當下流老人　各年級生解方看這..

電子支付好夯！使用人數衝568..

家長連署要「帶薪陪病假」　勞動..

郭明錤：明年Q1 iPhone..

徐旭東、王文淵有趣互動引笑料　..

剩餘財產分配請求權　期限內要給..

雀巢、統一、泰山都是它客戶！美..

影／買房眉角多　房產業者提醒：..

威力彩今晚頭獎衝5.4億　冷熱..

更多熱門

相關新聞

松江南京地上權開賣　下周一公告細節

今年唯一、指標性的國有地地上權招標案「松江南京地上權案」將在下周一（7日）公告、預計12月9日開標，該地上權案的權利金底價將有40億元，約是市價的四成五，約40億元、地租率有4%。房產業者分析，若該地規劃為Ａ級辦公室，租金報酬率可上看3%，是壽險業者會爭搶的標的。

延宕近2年豐原轉運中心完成招標

吳子嘉質疑台鐵弊案　檢：喚大眾注意公益

桃園會展中心　統包工程招標　

25億地上權土地釋出　房仲竟吃誠實豆沙包「標脫難！」

關鍵字：

松江南京站國有地地上權招標世貿三館素地壽險公司

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面