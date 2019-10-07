開賣啦！松江南京站地上權公告招標　權利金底價41億元

▲松江南京站。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署今（7）日公布，松江南京站2及3號出口基地與周邊國有非公用土地招標設定地上權招標，權利金底價41億230萬餘元、年地租率為4%，另外得標後還要繳2.3億元給台北捷運局共構費用，預計12月9日開標。

根據財政部所公布的清冊顯示，松江南京站招標地上權位在松江路、松江路90巷及松江路108巷間，基地內北側土地松江南京站2號、3號出入口是捷運中和新蘆線與松山新店線轉乘站。

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該基地位屬台北市東西向商業動脈交通核心，周邊地區商業密集，辦公大樓及金融產業群聚，近松江公園、四平商圈及長安國中等，生活、商業、文教機能良好，交通便利。

該基地兩個街廓，北側基地建蔽率為45%、容積率有225%，經預估可以蓋5層樓以上；南側基地的建蔽率為65%、容積率為630%，可以蓋9層樓以上。國庫署表示，松江南京地上權分屬兩個街廓，臨台北市松江路40公尺，面積合計4,795平方公尺，使用分區為第三種住宅區及第三種商業區。

該標的屬國發會會移交基金資產活化標的，權利金底價41億230萬多元，地上權存續期間70年，地租年息率4.0%，其中地租隨申報地價調整的年息率為1.0%，地租不隨申報地價調整之年息率為3.0%，地上權及地上建物不得辦理一部讓與，用途限制不得作住宅使用。

本次招標就捷運設施使用範圍以外的區分地上權辦理招標，未來得標人建築規劃須受台北市政府捷運工程局對捷運設施介面、維護管理之規範限制。得標人除權利金外，尚須就台北市政府捷運工程局已興建完成的捷運共構建物，另行繳納該工程代墊費用2億3,212萬餘元。

國產署進一步表示，本基地為台北市精華區大面積土地，位屬臺北市東西向商業動脈交通核心，周邊地區商業密集，辦公大樓及金融產業群聚，商業、文教機能良好，交通便利。

國產署北區分署今年8月15日舉辦招商座談會時，壽險業、金融控股公司、建設公司出席踴躍，多家業者已積極進行評估規劃，顯示該案深受市場關注。

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