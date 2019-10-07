派人監造獵雷艦又「客製化裝備」…弊案解約全浪費　國防部向慶富求償7千萬

▲國防部派6人至義大利監造獵雷艦，又請中科院客製化裝備，全因慶富弊案解約，向慶富求償7000多萬元監造費。（資料照／慶富造船提供）

記者羅志華／台北報導

慶富造船涉嫌於得標獵雷艦採購案後，向銀行詐貸63億多，高雄地檢2018年依詐欺、背信、偽造文書、違反銀行法等罪嫌，起訴慶富董事長父子陳慶男、陳偉志等人，其中慶富少東陳偉志於2018年6月間棄保潛逃，目前仍在通緝中。國防部認獵雷艦因慶富解約，另向慶富求償監造費7000多萬元，北院10月7日傳喚2016年赴義大利監造軍艦的盧姓軍官作證，雙方律師就求償部分進行攻防。

盧姓軍官證稱，他2016年間擔任獵雷艦監造組長，赴義大利負責驗收及履約及驗收執行管制，另有5名海發、海研中心人員依專業分工隨行，並在三方協議下（國防部、慶富、義大利造船廠），由慶富駐義大利人員帶領他們進造船廠；駐義期間支出中交際費部分，主要是每周、每月及不定期工作研討會議中茶點的採買，其中一筆西裝製作費，則是因出國時為遵守國際禮儀所購買，所有支出皆通過主管機關審核。

但慶富委任律師對國防部求償「禮品交際費」不服，並當庭翻閱多筆支出收據，要盧姓軍官分別指出其用途，並質疑6名海軍人員赴義期間生活、餐飲支出是由誰負擔；盧姓軍官證稱，他們在義大利支出結報並未細分行政、交際費，在沒有註記的情況下難以辨別，至於生活支出偶爾由廠商招待，或由個人生活費支出。

但慶富律師質疑6人赴義根本沒實際監造，陸續提出質疑，「三方協議甚麼時候在哪簽訂」、「6人中有沒有人通義大利文？」、「工作時與旁人怎麼溝通？」；盧姓軍官回答，三方協議在慶富簽訂，但慶富收執後並沒有給我們，在義大利工作時，與慶富及廠商皆以中、英文夾雜方式溝通，沒有用義大利文。

國防部律師主張，海軍人員赴義監造皆有照片、通行證可證，綜合盧姓軍官證詞，可知海軍人員於義大利期間，支出皆依法有據，獵雷艦案因慶富弊案解約，向慶富求償合理。

但慶富律師認為，國防部至今無法提出6人監造事實，且若真有「三方協議」，應三方皆各執一份，國防部卻也無法提出證據，且照片也可能透過合成捏造；另外，6人留下了1萬元的西裝，現在又要向慶富求償1萬元並不合理，海軍領的是國家薪水，在義期間生活費應由國家負擔。律師最後強調，慶富履約保證金達17億多，賠償國防部損失應綽綽有餘，國防部僅損失7000多萬元，違約金是否過高請法院裁定。

雙方另對中科院為獵雷艦客製化部分爭辯，國防部律師表示，中科院回函敘明為獵雷艦客製化裝備，卻因解約而浪費，應由慶富賠償；但慶富律師認為文件內時間自2015到2025，若按契約獵雷艦1、2年就可下水，此契約長達11年，顯然不是針對獵雷艦。

最後國防部律師補充，中科院不會跟國防部定假契約，更不可能僅因訴訟就登載不實，至於17億履約保證金是懲罰性賠償金，且僅占總價金4.9%，與法定上限20%仍有落差，國防部求償合理。本案將於10月31日宣判。

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