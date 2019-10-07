大陸運砂船不敵強風惡浪1沉1翻！12人失聯…三方聯合搜救

記者孫于珊／綜合報導

海象惡烈！2艘大陸運砂船6日上午發出求救信號，澎湖海巡隊獲報後，立即派遣澎湖艦前往參與搜救，香港及大陸也聯合出動救援，已沉沒的「嘉良」輪有13名船員獲救，但另一艘錨泊翻覆的「東泓」輪就沒那麼幸運，船上12人均失蹤待救。

▲2艘大陸船發求救信號！台港中三地聯合海空搜救。（圖／記者孫于珊翻攝）

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊指出，當時海上陣風已達8至10級，浪高6米，突然收到台灣灘接近中線海域有2艘陸船發出求救信號，便立即派遣澎湖艦出動搜救，香港也派出定翼機，大陸則有6000噸級「南海救101號」及直升機聯合救援。

其中一艘「東泓」輪底部朝天，發現船長96公尺、寬16公尺，是球型艏平底單艙雙車雙舵，海巡人員判斷應為一般江河級運砂船，本不應出現該海域，況且又適逢惡劣海象轉劇，因此翻覆時，「東泓」輪仍在下錨狀態，造成船上人員措手不及逃生。

陸方「101號」結合直升機作業，曾派人前往翻覆船舶敲打船體，確認有無生存受困人員，但均無回應，由於海象未見轉好，現場仍由「101號」戒護，其他機艦船擴大搜索中，積極找尋失聯的12名船員。

▲大陸運砂船「東泓」輪底部朝天！船上12人失聯。（圖／記者孫于珊翻攝）

另外一艘船長99公尺、寬15公尺的「嘉良」輪則已沉沒大海，澎湖艦在抵達「嘉良」輪事故位置前，先以無線電呼叫確認是否為誤發，後來經其他船隻告知，該船13名落水人員已由附近漁船救起，隨即轉往「東泓」輪事故處，並與「101號」構聯搜救；而香港搜救定翼機因油料不足先行離場，改由陸方直升機協助搜尋。

澎湖海巡隊表示，海上救難工作均秉持人命救助為第一優先，若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務。

▼陸方「南海救101號」持續戒護，其他機艦船擴大搜索中。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

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