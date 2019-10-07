台灣7年後「邁入超高齡社會」！公私部門跨界合作　推動健康老化新思維

▲台灣7年後將正式邁入超高齡社會，政府除持續推動高齡友善健康照護和長照2.0政策，未來更將注重數位化發展。（圖／Pixabay）

財經中心／台北報導

高齡化已是全球趨勢，G20把人口老化列為全球風險，台灣的高齡化速度相比歐、美、日等國更為快速。全球健康服務巨擘美國信諾保險集團在台子公司康健人壽攜手AMGEN台灣安進和台北市美國商會共同舉辦「2019年高齡化社會論壇」，邀請產官學界各界專家領袖共同對談，從整合政策、醫療、保險、科技等面向觀點，呼籲靈活推動政策試點計畫、累積經驗，進而制定高齡社會總體政策，並透過強化公私部門跨界合作與結合科技應用，驅動台灣健康保障與醫療照護體系轉型，讓高齡者能夠在地健康老化，推動台灣邁向健康長壽社會的全球典範。

信諾集團國際市場行銷長瓦爾特里斯（Heather Valteris）表示，人口老化無法避免，但卻可以努力老得健康、老得安心。身為民眾全方位健康夥伴，信諾集團與其子公司康健人壽期盼能與政府和其他產業透過建立更緊密的公私部門合作模式，以創新思維為民眾打造更多適切的健康解決方案，更靈活、更快速地回應高齡社會下民眾的健康所需，讓台灣民眾擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

她指出，信諾集團為全球健康服務及保險專家，於超過30個國家地區提供全方位健康服務及多元化保障商品，觀察到各國人口快速老化、中產階級成長、以及慢性疾病增加的趨勢。信諾集團在全球有許多與政府合作的創新案例，成功讓更多民眾享有更完善的健康保障與服務。例如鄰近香港的「自願醫保計劃」（VHIS）、美國聯邦醫療照顧保險（Medicare）等。保險公司作為政府與醫療產業的中介者，能協助政府控管風險並提升行政效率，也讓民眾有更好的醫療保障和服務。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）提到，信諾集團子公司康健人壽在台成立30年，除了提供優質保障商品，更致力將服務向前延伸至預防階段、向後延伸至關懷支持。面對高齡醫療保障缺口，康健人壽為熟齡和銀髮族量身打造專屬醫療保障，投保年齡最高可達80歲，讓中高齡者不會因為超過投保年齡或保費太貴而卻步，是銀髮族的最佳「醫」靠。另外還和企業夥伴合作提供免費藥師送藥到府、短期居家照護預約、健康守護專線等服務，讓民眾能獲得完整的保障支持和關懷。

面對高齡社會帶來的健康挑戰，共同贊助美國商會舉辦本次「2019年高齡化社會論壇」的AMGEN台灣安進則主張轉型勢在必行，安進政策暨價值溝通執行董事Mark Tennyson提出由傳統「Break & Fix生病後接受治療」概念轉換為「Predict & Prevent預測與預防」的醫療新思維。不僅有助於高齡者健康促進更能有效減輕高齡社會的醫療財政負擔，也能協助整體醫療體系走得更健全長遠。

台灣安進總經理李宜真補充，「Predict & Prevent預測與預防」翻轉傳統理念，需要各界的共同投入才能驅動整體醫療生態系的轉變。AMGEN台灣安進已積極展開公私部門跨界合作，透過科技業的專長大數據的技術演算預測好發疾病，並希望攜手保險業一起創新醫療保險思維，共同推動「Predict & Prevent預測與預防」概念。

參與本次論壇的包括衛生福利部國民健康署署長王英偉、台北市長柯文哲、彰化縣衛生局長葉彥伯、香港中文大學老人醫學教授郭志銳、陽明大學副校長康照洲、陽明大學衛生福利研究所教授李玉春、台灣大學公共衛生學院院長詹長權、國立政治大學國際產學聯盟營運長王儷玲、老人福利推動聯盟副秘書長李碧姿、台灣微軟全球助理法務長兼公共暨法律事務部總經理施立成。

衛生福利部國民健康署署長王英偉表示，台灣7年後將正式邁入超高齡社會，政府除持續推動高齡友善健康照護和長照2.0政策，未來更將注重數位化發展，以「高科技」及「個人化」服務減少多重用藥、預測健康狀況、居家照護數位化等整合性健康照護醫療政策，鼓勵民眾參與，促進長者健康。

台北市長柯文哲指出台灣高齡社會的關鍵問題在於是老化速度太快，高齡政策的推動需要更即時，在沒有他國相關經驗參考下，政策正式上路前應仿效新藥進行試驗，透過政策試點計畫增加推展可行性。他也表示，台北市的老年人口比率位居全國第三，相當適合也非常願意作為高齡政策試點城市。

微軟全球助理法務長兼台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，高齡化現象雖然不可逆，但科技發展與日俱進，可作為打造健康老齡社會重要助力，微軟秉持「幫助全球每個人和每個組織都能實現更多、成就非凡」的使命，將最先進的科技平台提供給醫療產業，如醫療數據雲端分析、傳輸及資安管理，更可將客製化大數據的分析應用於疾病的預測及預防，讓醫療院所、醫護人員、病患及家屬三方可以更順暢即時掌握醫療資訊，提升照護系統效能，以微軟的科技力成為因應超高齡社會來臨的最佳夥伴。

國立政治大學國際產學聯盟營運長王儷玲總結各產業觀點，鼓勵各產業共同建立長照產業聯盟，也呼籲政府投入資源應更加即時，善用健保資料庫的分享與大數據資料的整合，以科技改善老年生活及健康促進的效率。高齡社會已是台灣刻不容緩的重大議題，台北市美國商會執行長傅維廉呼籲，政府應盡速展開高齡政策試點計畫，加強政府民間合作，攜手產學跨界整合資源與專業建立公私協力夥伴關係，為近在眼前的超高齡社會提出創新整合性解決方案，幫助台灣邁向高齡健康長壽社會。

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