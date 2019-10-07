111年50萬大考生不能用計算機　高中師換大頭貼發動連署請願

▲高中老師發起連署，集體請願籲112年開始能准許學生使用計算機應試。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

今年8月108學年新課綱上路，其中國、高中數學首納計算機教學，傳出大考中心拍板111年起攸關50萬名考生4種升學考「不開放使用計算機」，高中老師發起連署，集體請願籲112年開始能准許學生使用計算機應試。

十二年國教數學領綱小組高中組召集人、中央大學數學系副教授單維彰說明，由於111年大考制度有很多改變，如答案卷將採卷卡合一、學測數學科多考一科，指考少考一科等多項變動，且加上試題以素養為導向，考量大考中心有太多壓力，不希望一次改變太多，希望多些時間準備計算機事宜，雖然不情願，但勉予同意妥協111年暫停使用計算機。

請繼續往下閱讀...

▲單維彰希望還是能決議通過112年開始準用計算機。（圖／單維彰提供）

單維彰表示，但當天會議沒有說哪一年要開始，也沒說從此不用，對第一線高中老師而言，用計算機效果非常好，這些考生不准用是一種傷害，也很遺憾。單維彰也提，高中數學的學習內容（高一、高二必修部份）共有58條，其中明確要求使用計算機的學習內容有20條，也就是超過三分之一的學習內容需用計算機，而大考完全排除這些學習內容，對教學現場造成巨大影響。不准用計算機的後果，是試題「未」涵蓋重要的核心素養、學習表現、學習內容。

單維彰認為，也會影響學校老師不教了，就算熱心的老師要教，學生反而吃虧，已經導致部分高中教師取消或淡化計算機在數學教學中的工具角色，因為他們擔心到了大考的時候，學生沒有計算機，會因為不習慣而考得較差。單維彰最後透露，9日將要開第2次會議，希望能決議通過112年開始準用，否則會有更多高中老師的意見出現。台中一中數學老師陳光鴻對此也將邀集全台高中數學科老師換臉書大頭貼、發動連署，盼大考中心開放112年準用計算機。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

