南方澳斷橋「頭七日」蘇貞昌將視察　萬噸級平台船進駐9日拆除

▲南方澳斷橋拆除，先將橋拱整座吊起，而橋面結構是切成2至4塊拆除。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

7日是南方澳斷橋「頭七日」，行政院長蘇貞昌7日下午將首度視察，而斷橋重3百噸的橋拱，9日將由工作平台的萬噸級海上升降平台船「宏禹一號」先拆除，南方澳漁港並將封港1天，也會將補助漁民1天損失。

南方澳斷橋一日不拆，影響南方澳漁港500多艘漁船生計，但為了檢方的證據保全，交通部調來的萬噸級海上升降平台船「宏禹一號」，於5日停泊蘇澳港，是作為南方澳斷橋拆除時的工作平台。而斷橋的橋拱，重300噸，兩側橋墩各重100噸，橋面結構體重1000噸，斷橋共重1500噸。

▲萬噸級「宏禹一號」，將作為南方澳斷橋拆除工作平台。（圖／記者游芳男翻攝）

拆斷橋，交通部先拆橋拱，是吊起整座橋拱放置於蘇澳港碼頭，吊除拱橋是於9日8時至10日8時南方澳封港24小時進行，若施工封港影響漁船進出，會從寬認定補償漁民。

第2階段是兩座橋墩各整座吊起，而橋面結構是切成2至4塊拆除，且均放置於蘇澳港碼頭，第2階段工期預計約5天。

有關南方澳跨港大橋重建，中央因蘇花改將在2020年初全線通車，施工團隊擁有豐富經驗與各工程機具，責付蘇花改工程處接手重建。

蘇花改工程處指出，14天內會向交通部呈報重建時間表。另，跨港大橋倒塌後，兩側引橋也有受損，目前是傾向全部打掉重做，新建橋種也是在評估中。

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