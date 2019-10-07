BMW男見警加速逃逸　撞騎樓柱子下車狂奔！猛警追200米搜出K毒

▲滕姓毒品通緝犯7日上午開車時，遇見巡邏車心虛加速逃逸，自撞路旁民宅騎樓柱子。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

滕姓男子（39歲）7日上午8時許駕駛自小客車途經公益路，見巡邏警車竟心虛加速逃逸，車輛失控撞上路旁民宅騎樓柱子，而滕男自撞後隨即棄車逃跑，員警見狀也馬上用跑步方式上前追緝，追逐約200公尺後將他壓制在地，於其車上查獲K他命毒品，並查出滕嫌為毒品通緝犯。

警方表示，保安警察大隊第一中隊小隊長洪聰華、警員周學瞬等2員，上午8時20分巡邏時，在公益路二段358號前發現一輛自小客，遇見警車竟加速逃逸，隨後自撞棄車逃逸。

「你還跑！再跑我就開槍！」追逐過程中，員警不斷對滕男示警，並尋求一旁大樓保全協助，在追了約200公尺後，滕嫌一個踉蹌倒地，員警趕緊抓住滕男將他上銬。途中滕男還悻悻然地說：「這樣難看啦」，惹員警怒回「難看？難看什麼！」，絲毫沒有悔改之意。

▲滕男自撞後棄車逃逸，警追逐約200公尺將他逮捕到案。

警方指出，逮住滕男後，在他車上查獲少量K他命，並查出滕男為毒品通緝犯，目前仍在問訊中，訊後將依毒品通緝及毒品防制條例移送地檢署偵辦。

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