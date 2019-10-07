「自白殺害93名女子」FBI再證實50案　讓他成史上最兇殘殺人魔！

▲自白殺害93人的利托，成為美國史上殺人數最多的連環殺手。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國79歲老翁利托(Samuel Little)因為坦承1970年至2005年之間，曾犯下93起殺人案，聯邦調查局(FBI)之前已證實其中34件屬實，本月6日再度證實，利托所殺害的人數已經高達50多人，而讓他成為美國史上殺人數最多的連續殺人犯，詳細殺害人數目前仍在持續調查中。

79歲的利托，2012年在肯塔基州的遊民收容所遭逮，後來因毒品問題被移交佛州時，當地警方意外發現他的DNA與3起懸案死者衣物上所殘留的精液相符，3名受害女子生前均曾遭兇嫌毆打重擊，最後再被勒斃慘死，然而他堅決否認自己有性侵3人，而是打死對方後自慰在對方身上而已。

利托因犯下3起謀殺罪於2014年開始被關在牢中，然而他曾自白自己一共殺害93名女子，所下手的目標都是他認為死了也沒人會想念的社會弱勢份子或是賣淫女子。FBI暴力犯罪逮捕計劃部門(Violent Criminal Apprehension Program)日前證實，已確定50起案件與他有關，雖然另外43起還有待證實，不過他的供詞十分具有可信度。

FBI目前還建立了一個網站，其中記錄了許多與利托有關的不明身分謀殺案，以及陳列著他所畫的圖畫，他聲稱那些圖畫與殺人案有關。網站上寫著，「由於許多受害人的死因最初被判定為服藥過量，或歸因為意外，甚至有些至今尚未找到遺體。」

FBI希望，藉由這些畫作的公布，能有大眾能夠幫忙指證出受害人身分，讓案件的真相能早日曝光。FBI犯罪分析師帕拉佐洛(Christie Palazzolo)則表示，「多年來，利托深信自己不會被捕，因為死者無法為自己說話，即使他已經在監獄中，FBI仍認為應該要為每位受害人尋求正義，希望盡可能結案。」

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