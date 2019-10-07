豐原轉運中心動土　盧秀燕：讓山城居民回家的路更便利

▲盧秀燕表示，未來會持續加大對豐原地區的投資建設。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市山城居民期盼已久的豐原轉運中心7日動土，工程費7.33億元，地下2層、地上5層多目標使用大樓，預計2021年12月完工，「說不如行動、計畫不如開工！」市長盧秀燕表示，未來轉運中心可與豐原火車站無縫接軌，讓民眾回家的路更便利，豐原也將成為山城地區的交通樞紐，帶動人潮與經濟發展。

▲盧秀燕主持豐原轉運中心動土典禮。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕指出，豐原、東勢、石岡、新社、和平、后里、神岡等地區民眾等待已久的豐原轉運中心上午開工，這棟多功能建築物，除平面層設置8個月台、2樓規劃商場外，其餘全作為停車場使用，可停放汽車301輛、機車849輛。

「建設是為了更好的未來！」盧秀燕強調，今年6月總經費4億多的豐原國民運動中心已經動工，如今加上豐原轉運中心，新市府上任不到1年，已投資豐原地區10億多元，未來會持續投資建設，讓豐原地區好交通、好發展、好生活。

交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心位在台鐵豐原東站出口處，面積約1公頃，市府將轉運中心結合商業及停車場進行開發，是繼台中火車站轉運中心後，配合鐵路高架化以及大眾運輸路網區域規劃，所發展的第2個轉運中心，未來豐原地區的大眾運輸服務將更便利。

上午動土典禮，除盧秀燕外，市議員張瀞分、陳本添、冉齡軒、交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐、交通局長葉昭甫、經發局長張峯源、都發局長黃文彬和市府顧問李允傑及地方里長到場，大家祈求工程順利、如期如質完工。

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