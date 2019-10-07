徐旭東問王文淵「穿什麼內褲」引爆笑　對明年看法態度不一

▲ 台北紡織展2019TITAS開幕典禮，左起為紡拓會董事長詹正田、台塑集團總裁王文淵、遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台北紡織展（2019 TITAS）於南港展覽館正式開展，今年展出攤位達1,058個展位，為歷年最大規模。紡拓會董事長詹正田表示，紡織產業已經從傳統夕陽產業，成功轉型成為科技創新產業，並獲得國際知名廠商認同。而遠東集團董事長徐旭東在致詞時，與全國工業總會理事長王文淵的互動也成為焦點。

今（7）日的開幕儀式，除詹正田之外，還有經濟部次長王美花、文化部次長李連權致詞，兩人皆表達了台灣紡織產業在轉型、創新、環保等方面的成就。紡拓會亦特別邀請在棒球界「永遠的第四棒」陳金鋒，顯示台灣紡織業在機能及運動休閒方面的拓展，另出席貴賓還有王文淵、徐旭東、聚陽董事長周理平、南紡董事長侯博明、力麗集團董事長郭紹儀、廣越總經理吳朝筆、國際紡織聯盟會長成耆鶴等。

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詹正田致詞時表示，紡織業曾經被認為夕陽工業，但已成功轉型為科技創新產業，包含Nike、愛迪達等知名廠商，在各大國際賽事贊助的球服，都有使用台灣紡織廠的先進技術製作隊服，未來也將研發更先進的機能性紡織技術，讓運動選手有更好的穿著體驗。

▲ 紡拓會董事長詹正田。（圖／記者李毓康攝）

在開幕典禮致詞中，徐旭東除了講述台灣紡織產業進步的現況外，也邀請王文淵上台，並說起王文淵山上的衣著，還說「我有幫你宣傳了喔」；而王文淵也提到，徐旭東曾經跟他說遠東製作的內褲很好，徐旭東還接著說，「來來來，我看你內褲穿什麼」，兩人互動相當有趣。

▲ 徐旭東（右）稱有幫王文淵（左）宣傳，還問他穿什麼內褲。（圖／記者李毓康攝）

然而針對今年至明年的展望，王文淵表示，面對未來的不確定性因素，對於產業看法持保守態度；徐旭東則大方表示「要樂觀！」並說，雖然大環境下整體都受到影響，但是還是能有發展機會，對於明年展望保持正向看法。

今年TITAS持續整合縫製設備業者參展，以整合上、中、下游紡織產業供應鏈體系，依產業發展及市場需求，聚焦在「機能應用、永續環保、智慧紡織、智慧製造」四大主題。有台灣、法國、義大利、美國、瑞士、瑞典、德國、日本、韓國、澳大利亞、香港及中國大陸等12個國家及地區共423家廠商參展，展出攤位達1,058個，為歷年來最大規模。

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