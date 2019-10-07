　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

徐旭東問王文淵「穿什麼內褲」引爆笑　對明年看法態度不一

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北紡織展2019TITAS開幕典禮,台塑集團總裁王文淵,遠東集團董事長徐旭東,紡拓會董事長詹正田。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台北紡織展2019TITAS開幕典禮，左起為紡拓會董事長詹正田、台塑集團總裁王文淵、遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台北紡織展（2019 TITAS）於南港展覽館正式開展，今年展出攤位達1,058個展位，為歷年最大規模。紡拓會董事長詹正田表示，紡織產業已經從傳統夕陽產業，成功轉型成為科技創新產業，並獲得國際知名廠商認同。而遠東集團董事長徐旭東在致詞時，與全國工業總會理事長王文淵的互動也成為焦點。

今（7）日的開幕儀式，除詹正田之外，還有經濟部次長王美花、文化部次長李連權致詞，兩人皆表達了台灣紡織產業在轉型、創新、環保等方面的成就。紡拓會亦特別邀請在棒球界「永遠的第四棒」陳金鋒，顯示台灣紡織業在機能及運動休閒方面的拓展，另出席貴賓還有王文淵、徐旭東、聚陽董事長周理平、南紡董事長侯博明、力麗集團董事長郭紹儀、廣越總經理吳朝筆、國際紡織聯盟會長成耆鶴等。

請繼續往下閱讀...

詹正田致詞時表示，紡織業曾經被認為夕陽工業，但已成功轉型為科技創新產業，包含Nike、愛迪達等知名廠商，在各大國際賽事贊助的球服，都有使用台灣紡織廠的先進技術製作隊服，未來也將研發更先進的機能性紡織技術，讓運動選手有更好的穿著體驗。

▲▼台北紡織展2019TITAS開幕典禮,紡拓會董事長詹正田。（圖／記者李毓康攝）

▲ 紡拓會董事長詹正田。（圖／記者李毓康攝）

在開幕典禮致詞中，徐旭東除了講述台灣紡織產業進步的現況外，也邀請王文淵上台，並說起王文淵山上的衣著，還說「我有幫你宣傳了喔」；而王文淵也提到，徐旭東曾經跟他說遠東製作的內褲很好，徐旭東還接著說，「來來來，我看你內褲穿什麼」，兩人互動相當有趣。

▲▼台北紡織展2019TITAS開幕典禮,台塑集團總裁王文淵,遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者李毓康攝）

▲ 徐旭東（右）稱有幫王文淵（左）宣傳，還問他穿什麼內褲。（圖／記者李毓康攝）

然而針對今年至明年的展望，王文淵表示，面對未來的不確定性因素，對於產業看法持保守態度；徐旭東則大方表示「要樂觀！」並說，雖然大環境下整體都受到影響，但是還是能有發展機會，對於明年展望保持正向看法。

今年TITAS持續整合縫製設備業者參展，以整合上、中、下游紡織產業供應鏈體系，依產業發展及市場需求，聚焦在「機能應用、永續環保、智慧紡織、智慧製造」四大主題。有台灣、法國、義大利、美國、瑞士、瑞典、德國、日本、韓國、澳大利亞、香港及中國大陸等12個國家及地區共423家廠商參展，展出攤位達1,058個，為歷年來最大規模。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
後悔租下大樓！他列「6大血淚經驗」勸網住透天：住戶素質有夠差
論文寫上床！名彩妝師搭上已婚教授　喊「老爺」使壞98回
恬娃認了長年被包養！　「當小三比當原配幸福」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蘋概股撐盤！台股收盤上漲40點　守住10,900點並收復均線

開賣啦！松江南京站地上權公告招標　權利金底價41億元

徐旭東問王文淵「穿什麼內褲」引爆笑　對明年看法態度不一

勞動部：外送業者如未配合「外送安全指引」　將依職安法開罰3-30萬

藍委質疑行政院可退回基本工資調整　勞長許銘春：不會有這情況

大聯大、文曄突宣布終止代理德儀　影響營運逾一成、股價重挫

低價機款熱銷　郭明錤：明年Q1 iPhone出貨年增10%

搶當億萬富翁還有機會！威力彩今晚頭獎衝5.4億　冷熱號碼報你知

看準台商布局時機　貿協赴日、韓推廣2020台北國際汽配展

櫃買「聚焦指數商品投資講座」好評加場！全程免費參加！

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

蘋概股撐盤！台股收盤上漲40點　守住10,900點並收復均線

開賣啦！松江南京站地上權公告招標　權利金底價41億元

徐旭東問王文淵「穿什麼內褲」引爆笑　對明年看法態度不一

勞動部：外送業者如未配合「外送安全指引」　將依職安法開罰3-30萬

藍委質疑行政院可退回基本工資調整　勞長許銘春：不會有這情況

大聯大、文曄突宣布終止代理德儀　影響營運逾一成、股價重挫

低價機款熱銷　郭明錤：明年Q1 iPhone出貨年增10%

搶當億萬富翁還有機會！威力彩今晚頭獎衝5.4億　冷熱號碼報你知

看準台商布局時機　貿協赴日、韓推廣2020台北國際汽配展

櫃買「聚焦指數商品投資講座」好評加場！全程免費參加！

國慶煙火在屏東河濱公園施放　台電112位志工作伙逗陣來

同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

眼睛瞪大＝你走開！汪星人「威嚇5動作」曝...別再傻傻不管啦

屏東縣田徑運動選手訓練對抗賽　南榮陳炳宏忍腰傷鉛球破大會紀錄

逛農博遺失2萬應急錢　桃園男慌了！警10分鐘內尋回

敦北最大戶！台塑王家砸17.5億買6戶「華固名鑄」原因曝光

超模坎達兒努力賣平價衫　甩掉萬年中分頭變大波浪、跳進水中當美人魚

投書／向殉職同仁致敬　也還給部長一個清白

紅隊認證「超強女來賓」首上《玩很大》！　卯起來「反擊魔王」Man炸：為小鬼來的

豪砸1.2億買豪宅當新房？　黃子佼換屋原因有洋蔥

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

財經熱門新聞

遠雄4大弊案一次看懂！　趙藤雄..

高鐵南延票價預估出爐！左營到屏..

遠雄弊案扯出遠雄人壽、遠雄營造..

高鐵南延注定賠錢　財長：不一定

大聯大文曄終止代理德儀　股價重..

拒當下流老人　各年級生解方看這..

電子支付好夯！使用人數衝568..

家長連署要「帶薪陪病假」　勞動..

郭明錤：明年Q1 iPhone..

徐旭東、王文淵有趣互動引笑料　..

剩餘財產分配請求權　期限內要給..

雀巢、統一、泰山都是它客戶！美..

影／買房眉角多　房產業者提醒：..

威力彩今晚頭獎衝5.4億　冷熱..

更多熱門

相關新聞

台北紡織展下周登場　展出攤位共1,058個創下歷屆之最

經濟部國際貿易局指導，紡拓會主辦的台北紡織展（Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS）本年邁入第23屆，展出廠商來自12個國家及地區，總共423家廠商、1,058個展位，創下歷屆之最。

國台辦副主任批台當升高兩岸對立

黔台經貿懇談會聚焦「台灣故事」

亞泥礦場經濟部放棄上訴 徐旭東首表態：當然委屈

去年國人平均花多少？　主計總處公布答案26萬6千

關鍵字：

紡拓會台北紡織展福懋聚陽遠東新王文淵徐旭東

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面