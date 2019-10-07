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170元平價牛排「一客賺85元」！業者2招：找進口商、拚翻桌率　日收高達60K

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▲▼牛排、豬排、鐵板麵。（圖／記者陳俊宏攝／負面新聞禁用此圖）

▲平價牛排是很受歡迎的美食。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

逛夜市經過牛排攤的時候，都會忍不住香氣的誘惑，坐下吃一份便宜又有份量的平價牛排。日前有網友在PTT上貼文，說他去吃丁骨牛排，牛肉份量加上一旁無限量沙拉吧，讓他好奇餐廳到底能不能賺錢。就有業者曝光平價牛排生存術，以170元牛排為例，透過壓低成本、拚翻桌率，日收最多可以高達6萬元。

本站日前曾報導《「310元丁骨牛排」還附吃到飽沙拉吧！　餐飲人揭密成本：最多90元》，當時網友指出，「無骨牛小排去工廠買一片才80塊」、「310塊的餐，食材最多就90塊」、「做餐飲都知道食材（成本）不能超過（售價）三成」、「一般店家成本有售價1/3就算是佛心了。」原PO也回應，「有聽說食材成本不會超過3成，專業！」

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▲▼310元的牛排加沙拉吧，網友說成本才90。（圖／翻攝自PTT）

▲310元的牛排加沙拉吧，有網友估測成本約90。（圖／翻攝自PTT）

到底平價牛排業者有沒有賺錢，以170元的牛排為例，一客餐的成本大約是「肉排45元、麵5元、蛋5元」，濃湯的成本則約30元，總共是85元，等於一客賺85，如果是假日或人潮多，業者拚翻桌率，日收3.5～6萬元都有可能。

另外，平價牛排的肉種成本也不同，一份牛排成本約50元、豬排45元、雞排40元，飲料和麵包等配食約占30元。業者透露，壓低進貨成本也能多賺一些，也就是直接找進口商，比起找代理商會少經一手，價差約2成，而用比較便宜的價格購入食材，才能給消費者比較優惠的價格。除了壓低成本，業者也拚翻桌率，一天最好翻桌3次，才能多賺一點。

不過想賣平價牛排，也得要有一定資本，因為一開始可能就得掏出200萬購買鐵盤等器具，以50坪店面來說，店租10萬元，請4個人約20萬，賺到的錢其中50%要付食材成本，30%是水電人事，剩下20%才能算是獲利。

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