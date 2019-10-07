觀光局版「訂房平台」10月底大升級　旅宿名單從6家→1000家！

▲「台灣旅宿網訂房平台」2.0版本預計10月底上線，屆時新增加入的旅宿將有千家可選。（圖／翻攝自台灣旅宿網訂房平台）

記者賴文萱／台北報導

觀光局8月底推出本土訂房網「台灣旅宿網訂房平台」，但第一代平台卻僅有6家旅宿可訂，系統也不夠健全穩定。觀光局表示，2.0版本預計10月底上線，屆時可望旅宿業者可望新增至1000家可供消費者查找、訂房。

民眾現在出遊大多依賴訂房平台訂房，但旅宿業者與國內外OTA（Online Travel Agency）合作行銷，卻須支付近2成之高額平台上架手續費，大幅壓縮旅宿業者經營利潤。為此，觀光局打造本土訂房網，不收任何上架手續費，免費提供合法旅宿業者創造新的行銷通路。

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▲台灣旅宿訂房平台8月底上線，但初期僅有6家旅宿加入，觀光局指出，2.0版本10月底上線，屆時將增加至千家旅宿可挑。（圖／記者賴文萱攝）

立委李昆澤上午在立法院交通委員會質詢指出，平台8月底上線至今僅有6家業者加入，家數很少，且系統也不夠健全、穩定。對此，觀光局旅宿組組長湯文琦表示，目前已有將近1000家業者申請開通上架，300多家業者已經交了同意書，觀光局會持續協助業者完成作業，2.0版本預計10月底上線。

觀光局補充，2.0版本可以做到民眾查詢、下訂、付款，業者能直接在平台填寫訂房資訊，觀光局後台也能藉此分析交易數量、金額、旅客國籍、訂單區域分布等等，助於未來觀光政策的推動。

另外，針對訂房網問題，李昆澤也指，許多國外訂房平台公司都設在境外，如果發生爭議，如個資外洩、重複付款、退房價格等問題，消費者常求助無門。觀光局長周永暉回應，觀光局會持續加強跟這些OTA平台聯繫，另外，民眾也可透過警察系統的偵防管道解決。

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