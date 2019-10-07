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美麗華周年慶10／9開跑　最高回饋滿萬送1400再加送電影票

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▲美麗華百樂園2019年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

▲美麗華百樂園2019年周年慶，用新餐飲吸客。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

大直美麗華百樂園今（10／7）宣布周年慶優惠方案，從10／9至11／3期間，推全館消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿3,000元送300元抵用券，今年也特別針對旗下聯名卡加碼，消費滿額加碼200元回饋、電影票與《與恐龍共舞》小巨蛋恐龍展門票，力吸家庭客。

上週末白晝之夜在大直舉辦吸引萬名民眾流連美麗華百樂園前廣場，其周年慶優惠也接著開跑，10／9至11／3期間整整近1個月期間，推出滿額回饋，全館消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿3,000元送300元抵用券。

另針對聯名卡友加碼，周年慶首5日單筆消費滿5,000元，加碼送回饋到700元，全館消費滿8,800元再加送價值約300元的電影票，單筆消費滿15,000元，另加贈價值破千元的《與恐龍共舞》小巨蛋恐龍展門票贈品。

美麗華今年針對餐飲積極改裝，包括年中5樓餐飲樓層引進6間新店包括溫野菜、時時香、鳥丈爐端燒、石壁家、唐點小聚與Meat Love韓式烤肉；地下1樓美食街也將引進10／9開幕的杏桃鬆餅屋，日後則陸續開幕朱記、品三杯、古典玫瑰園等新櫃。

▲美麗華百樂園2019年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

▲10／9開幕的杏桃鬆餅屋推出與美麗華摩天輪聯名厚鬆餅，獨特外型超可愛。（圖／記者蔡惠如攝）

美麗華百樂園表示，周年慶滿千送百方案大致與去年相同，但因今年積極改裝餐飲業種，增加不少人潮，今年年度目標可成長3%，全館餐飲業績佔比約30%，預計明年也將針對北側2樓再新加餐飲。

天母大葉高島屋周年慶也從即起至10／22正式開跑，10／14前全館消費滿5,000元，送1000點點數，折合約500元；10／22前化妝品、名品、內睡衣、香氛消費滿5,000元送1000點點數；無印良品、MEISSEN與特定家電消費滿萬送1000點。聯名卡首六日消費滿5,000元加送300元購物金與100元禮券。

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