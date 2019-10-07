「家裡只有2口人」也划算　好市多狂粉4點分析：花錢辦會員更省錢

▲ 台灣好市多賣場外大排長龍。（圖／資料照）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美式賣場好市多（Costco）在台灣已有13家分店，但部分民眾仍對花年費加入會員猶豫不決。美國一名女子是好市多忠實顧客，但卻經常被親友問起，家中只有她和丈夫2口人，花這筆錢真的划算嗎？她因此在財經網站「商業內幕（Business Insider）」刊登一篇文章，以4大點解釋好市多如何助她省錢。

安娜（Anna Baluch）和丈夫每2至3個星期去好市多一次，總是能用比當地商店便宜的價格買到生活用品，也會利用好市多預約旅遊行程。她認為，儘管家裡只有2個人，每年花60美元（約新台幣1854元）成為好市多會員，長遠來說可以節省更多錢，因此覺得這筆年費花得相當值得。

安娜提到，「當我知道在離我家10分鐘車程的地方新開了一家好市多，我激動極了。有些人不太懂我為何如此興奮，向我問道，『妳為什麽需要好市多會員？妳家只有妳和老公！』、『妳是打算生5個孩子然後先把所有東西買起來嗎？』」但安娜指出，儘管不一定適合每個家庭，加入好市多會員對她來說絕對是值得的，並列出以下4點解釋。

1. 最便宜的價格

當安娜比較在好市多買到的食物和當地超市買到的類似品項，總是會發現好市多的價格很便宜。以每100公克的綜合冷凍蔬菜售價為例，好市多就比她家附近的超市便宜4成；有機雞蛋每顆便宜約20%，好市多阿拉斯加鮭魚每盎司的價格也等於附近超市價格打64折。

2. 採購次數減少

在好市多可以大量購買，安娜出外採購雜貨的次數因此減少許多。她說明，對於和她一樣的個體經營者來說，這相當重要，「因為我的時間就是金錢。」所以她盡量一次囤2到3周的肉、雞蛋、冷凍水果和蔬菜、零食，以及紙巾和衛生紙等家庭用品。

3. 免費試吃

「這聽起來可能很瘋狂，但如果我想吃點零食，我喜歡去好市多。」安娜表示，好市多很多免費試吃的食品都很美味，不僅可以填飽肚子，還讓她嘗試那些她過去不吃的食物，「幸運的是，我很有自制力，很少買正在特價的食品。」

4. 購買套裝行程

安娜過去通常向旅行社購買旅遊套裝行程，但當她發現好市多的價格更優惠，便經常在好市多購買，省下一大筆錢。她4月和丈夫到墨西哥坎昆度假，7個晚上每個人只花1775美元（約新台幣5.5萬元），包括一切機票、住宿費用等。而同樣的行程在其他旅行社要價1950元（約新台幣6萬元），等於2個人就省了350美元（約新台幣10809元），於是把這筆錢拿來花在海豚之旅，度過快樂的一天。

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