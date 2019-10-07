美國要求選邊站排斥中國　李顯龍為難：亞洲國家不想成為人質

▲新加坡總理李顯龍上月在聯合國場邊會談會晤美國總統川普。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）日前接受CNN訪問，他表示，美國要求許多國家選邊站，要把中國視為威脅，然而，如果亞洲國家真要在美中抉擇，這種決定將會很痛苦，讓大家都非常不開心。

《海峽時報》報導，這段訪問於6日播出，李顯龍直言，多數亞洲國家會不開心在美中選邊站，且這個選擇會很痛苦。他提及，美國在該地區的盟友如日本、南韓、菲律賓、澳洲、紐西蘭與泰國，都把中國視為最大的貿易夥伴，如果讓他們選擇，會使這些國家陷入困境。

「新加坡，我們不是盟友，我們是美國密切的夥伴，但我們與中國的貿易關係也最大，比美國還大。」李顯龍如此表示。他上月拜訪紐約，當時會見美國總統川普（Donald Trump）。

被主持人扎卡里（Fareed Zakaria）詢問時，李顯龍說，他希望在亞洲所看見的，不僅是美國積極與中國接觸，還要與其他亞洲國家交流，並以合作、建設性的方式，讓這些國家與中國建立起經濟關係，同時也與美國有所交流。

李顯龍坦承，如果中美關係不穩定、不和睦，所有人都會面臨非常大的壓力來決定立場，另外，貿易戰持續帶來的緊張，不僅對新加坡是個問題，也是全世界的難題。

扎卡里提及美國封殺中國科技巨擘華為（Huawei）產品，國家在選擇美中的技術時，可能存有紛歧。李顯龍認為，大家會好奇，為何要讓美國的操作系統、晶片與科技主宰我們的經濟，「而我們卻成為你們的人質？」

被問及新加坡應對這些局勢有多困難時，李顯龍表示，美國要求人們選擇，要求世界各地的合作夥伴不要選擇中國的系統，「一些夥伴已同意與美國合作，另一些則認為，這是非常巨大的要求。」

至於對於香港情勢的看法，李顯龍回應，他對現狀感到非常遺憾，中國過去一直是香港的後盾，以此促進成長，克服許多經濟困難，如今出現巨大的心理變化，讓人們很難適應。

李顯龍觀察到，香港還面臨住房等社會問題，這涉及年輕人對未來的希望，想要克服難題，就必須從根本來解決。

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