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高中生網交13歲少女約出壞壞　「關鍵7字」法官輕判讓他緩刑免囚

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▲傳訊對話「互有情慾」他獲法官減刑期。（圖／ET資料照）

▲高中生網交少女約出嘿咻，傳訊對話「互有情慾」他獲法官減刑期。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

19歲的陳姓男大一生，去年經由網路認識13歲少女，透過網路陳男傳訊「運動內衣脫掉用手遮點拍」等訊息，在陳男引誘下，少女自拍胸部裸照傳出，並回傳「幫你舔到射出來」訊息，2人相約到旅館發生性關係，經少女家長提告，桃園地院法官由互傳訊息考量2人互有情慾，判決陳男1年10個月、緩刑3年，並提供120小時義務勞務。

桃園地院判決指出，陳姓大一學生去年就讀高中時，經由網路通訊軟體，認識年僅13歲少女，2人成為網友，透過網路交談陳男傳訊「如果我跟你要全裸或約妳會選哪個？」、「運動內衣脫掉用手遮點拍」等訊息，在陳男引誘下，少女自拍胸部裸照傳出，並回傳「幫你舔到射出來」訊息，陳男按耐不住，約出少女在電競旅館發生關係。

事經少女母親發現，帶少女驗傷後提告。陳姓學生坦承不諱，並向少女和她的父母親道歉、以示悔意；而陳男也因此觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」引誘少年拍攝猥褻行為之電子訊號罪及對未滿14歲未成年人性交罪。

地院法官審理後，由2人網路通訊軟體對話頻繁密集又曖昧，少女甚至傳訊露骨文字，顯示2人發展出情誼、互有情慾，考量陳男當時年僅18歲，未以利誘或壓迫方式逼少女發生關係，陳男堪予憫恕酌減其刑，判處陳男合併有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並提供120小時義務勞務及法治教育2場，全案可上訴。

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