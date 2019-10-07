儲水囉！北市南港檢驗加壓站設備　「深夜停水4小時路段」一覽

▲15日凌晨1時至5時，北市南港區部分路段停水4小時。（圖／記者許力方攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

台北自來水事業處15日凌晨1時至5時，將進行南港加壓站設備檢驗工程，因此北市南港區部分路段將停水4小時，呼籲民眾請儲水備用！

●停水路段：

忠孝東路7段124巷口以後至620號（含124巷全部）、7段471號至639號（含527巷全部）、中南街42巷46號至54號（新地址市民大道8段538號至548號）、42巷24號至38號及23號至43號、42巷56弄1號至17號及2號至14號（新地址市民大道8段536巷1號至17號及2號至14號）、中南街102號至168號（含74巷38號）及101巷口至155號、研究院路1段14號以後、研究院路1段61號以後、研究院路2段、研究院路3段2號至274巷及1號至247號、富康街、橫科路、力行街、南勢街、芳園街、東勢街、林森街、舊莊街1段及2段、南深路、宜興街、合順街、國興街、福山街、弘道街、民權街1段及2段、南深路、凌雲街停水4小時。

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北水處表示，本次停水如造成民眾用水不便，謹致歉意，若有任何用水問題，可洽自來水處24小時客服專線02-87335678或水處網站查詢相關資訊。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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