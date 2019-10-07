未來嫂逼哥結婚...她不爽狂譙「大黑鮑，比女鬼還醜」　挨告瞎扯：沒指名道姓

▲王女不滿哥哥的劉姓女友急著要結婚，竟在臉書上PO文辱罵，遭判罰8千元。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／基隆報導

基隆一名王姓女子因不滿哥哥論及婚嫁的劉姓女友，竟不斷在臉書及LINE貼文上發文誹謗對方。案經劉女提告，而原本已進入調解階段，未料，王女卻又開始發文攻擊，不但痛罵對方婊子，還批評，「深海大黑鮑魚」、「比女鬼還醜」等，法官最後將劉女依公然侮辱罪判罰8千元，得易服勞役。

判決指出，王女2018年5月20日晚間透過臉書私訊給劉女，表示自己不滿她急著要跟哥哥結婚，2人起了爭執後，王女竟在臉書上發文，「妳真是個婊子，假掰女，這輩子不可能叫你大嫂啦，45歲更年期到了，髒東西。」隨後又在LIVE貼文上大罵劉女，甚至寫下「住在淡水劉姓婊子，醜八怪下體洞鬆弛又臭比基隆港還臭」。除此之外，王女還直批劉女「大黑鮑」、「長得比女鬼還醜」，讓劉女不堪其擾，最後提出告訴。

事後檢方在偵訊時，王女辯稱，自己有憂鬱症，只是在發洩情緒，且沒有指名道姓，也不知道自己在罵誰，但因她不斷在網路上謾罵，檢方因此將她依工人侮辱罪起訴。

然而，在法院審理期間，雙方原先準備要和解，但王女卻又失控開始在臉書上PO文，劉女不甘一再受辱，決定不再原諒，堅持提告，法官審酌王女坦承犯行，且在行為時的辨識行為比一般人低，因此將她判罰8千元，得易服勞役8天。全案可上訴。

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