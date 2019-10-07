同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

▲有些人會從對方戴的錶來判斷他的品味和財力。非新聞當事者。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

勞力士（ROLEX）經典的綠圈綠面Submariner Date腕錶是許多男人心中的夢幻逸品，這支又稱作「綠水鬼」的名錶官網定價是台幣29萬9500元，但實際上能用這個價格買到的人少之又少，通常都要喊到40萬甚至50萬才買得到。一名網友最近發現，同事竟然帶著傳說中的「綠水鬼」來上班，回頭看看自己戴著CITIZEN的手臂，瞬間顯得渺小又黯淡無光。

原PO在PTT表示，他最近無意間看到同事手腕上，竟然戴著閃閃發光的綠水鬼，當下簡直「震懾得無法自已」，一旁女同事眼睛也突然亮了起來，頻頻誇讚實品有多漂亮，而且那位同事還得意地說，「現在漲價，而且也很難買囉～」

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▲俗稱「綠水鬼﹞的勞力士潛水錶Rolex 116610LV。（圖／翻攝勞力士官網）



這時女同事好奇地看著原PO的手，直問「那你戴什麼錶啊？」原PO立刻害羞地把手收起來，尷尬回應，「沒什麼，是便宜貨啦！」因為他戴的手錶和同事的綠水鬼簡直天差地遠，「我這支戴著CITIZEN的手臂 ，雖然能做35下伏地挺身 ，可是卻變得軟弱而瘦細。」

事後他回想同事威風模樣，嫉妒地說，「戴隻綠水鬼上班 ，整個氣勢真的不一樣了！」不過，他沒有這麼多錢可以買勞力士，所以問網友，如何花最少的錢，買最驚豔全場的手錶呢？

許多網友紛紛在底下留言取暖，「他X的我也戴citizen，哭哭。」「我戴卡西歐電子錶，永遠震驚全場。」「我的POKEMON手錶才是最棒的！」「我都戴apple watch米妮表面，點她還會叫。」「我都戴卡西歐，X的戴了十年還不壞。」「之前同事買綠水鬼，結果不久看到錶鏡面有水氣跑進去，我看了都尷尬了…」

還有網友開玩笑地說，他們只能買盜版的來過過乾癮，可能近看就會被識破，「FB上買啊，CP值高。」「先確定是不是某直播網買的。」「FB直播一堆，包軌。」「找某直播主買，分享五次就有發財金。」

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