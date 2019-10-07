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伴娘挾持攝影師爽拍43張　一看相片集「主角變閨蜜」新娘氣炸

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▲新娘,結婚,捧花。（圖／unsplash）

▲新娘總是在意婚禮的照片美不美，沒想到伴娘竟來攪局。（圖／unsplash）

記者丁維瑀／綜合報導

國外一名新婚女子日前透過英國論壇Mumsnet抱怨，她與老公附了款項，可以拿到300張婚禮相片，原本準備開心欣賞成果，結果卻看到一張又一張伴娘與其家人的畫面，原來是她的閨蜜「挾持攝影師」私下拍了43張照片。女子對此相當氣憤，也難以接受好友的行為。

《每日郵報》報導，女子在幾個月前結婚，日前終於收到攝影師傳來的相片，當時她與老公興奮坐在沙發上，看著溫馨的美照，沒想到越往下滑，卻出現一張又一張某位伴娘與自己家人的照片，總共43張。

讓女子氣憤的是，這些照片距離婚禮接待處都有段距離，她懷疑伴娘與其家人根本是故意「挾持攝影師」，想偷偷留下多張相片。她補充，與老公只附了300張的費用，該名伴娘還一直連繫她，詢問她何時會收到照片。

《福斯新聞》報導，女子原本認為，這名伴娘是她要好的朋友，如今卻有這種行為，讓她大失所望，「我生氣的話，會很不合理嗎？」

對此，許多網友都紛紛力挺新娘，批評好友太過厚臉皮，「是我會氣死」、「1到2張很公平，但43張是怎麼回事」、「請朋友也付錢」。然而，也有人抱持懷疑態度，猜想新娘不夠細心，「你沒發現伴娘與她家人還有你的攝影師消失一段時間嗎」、「真正專業的人不會這樣做，他們知道付錢的是誰」。

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