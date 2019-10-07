　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

99重陽節安平觀音亭銀髮平安宴　祝老菩薩呷百二

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市安平觀音亭，為慶祝99重陽節，特別舉辦第10屆「銀髮族菩薩平安宴」，有近500名長者與會，吳高月明主委並贈送每位長者敬老禮品及紅包1千元。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市安平觀音亭，為慶祝99重陽節，特別舉辦第10屆「銀髮族菩薩平安宴」，有近500名長者與會，吳高月明主委並贈送每位長者敬老禮品及紅包1千元。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平觀音亭，為慶祝99重陽節，10月7日特別舉辦第10屆「銀髮族菩薩平安宴」敬老活動，邀請安平區75歲以上的老人家近500人，一起來共享觀音菩薩「平安宴」，吳高明月主委特贈送每位老菩薩日本進口貓眼葡萄禮盒及紅包1千元，恭祝老菩薩們身體康健、事事如意康健人人「呷百二」。

▲台南市安平觀音亭，為慶祝99重陽節，特別舉辦第10屆「銀髮族菩薩平安宴」，有近500名長者與會，吳高月明主委並贈送每位長者敬老禮品及紅包1千元。（圖／記者林悅攝，下同）

請繼續往下閱讀...

台南市安平觀音亭主委吳高明月指出，敬老活動是以安平區75歲以上的老人為敬老對象，平安宴中午席開50桌，這是第10年舉辦，要讓每位老菩薩，在觀音菩薩的庇佑下，活的健康、平安、愉快。

▲台南市安平觀音亭，為慶祝99重陽節，特別舉辦第10屆「銀髮族菩薩平安宴」，有近500名長者與會，吳高月明主委並贈送每位長者敬老禮品及紅包1千元。（圖／記者林悅攝，下同）

「銀髮族菩薩平安宴」敬老活動，緣起於安平觀音亭吳高明月主委的子女每逢重陽節都會包禮金給她，高主委認為錢財是身外之物，即將子女供養的錢來辦重陽節敬老活動反而更有意義，正所謂「老吾老以及人之老」，只要是安平區年滿75歲的老人都有此福利。

▲台南市安平觀音亭，為慶祝99重陽節，特別舉辦第10屆「銀髮族菩薩平安宴」，有近500名長者與會，吳高月明主委並贈送每位長者敬老禮品及紅包1千元。（圖／記者林悅攝，下同）

吳高明月主委說，她當初發心連辦3年重陽敬老活動，但有老菩薩向她反映，「銀髮族菩薩平安宴」，讓長者可以盛裝與會，就像開一場樂齡同樂會，希望能續辦，她聽了深受感動，吳高明月主委發心，只要她擔任觀音亭主委的一天，「銀髮族菩薩平安宴」就會持續辦下去，所以一辦就是10年。

▲台南市安平觀音亭，為慶祝99重陽節，特別舉辦第10屆「銀髮族菩薩平安宴」，有近500名長者與會，吳高月明主委並贈送每位長者敬老禮品及紅包1千元。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市安平觀音亭的「銀髮族菩薩平安宴」，一早就有許多老人家到場，廟方志工及服務人員，親切地贈送禮品外，並引領老人家一一就座，並致重陽節敬老禮品日本進口貓眼葡萄水果禮盒及紅包1千元，恭祝老菩薩們身體康健長壽，並鼓勵大家要多多念佛。

▲台南市安平觀音亭，為慶祝99重陽節，特別舉辦第10屆「銀髮族菩薩平安宴」，有近500名長者與會，吳高月明主委並贈送每位長者敬老禮品及紅包1千元。（圖／記者林悅攝，下同）

安平區區長賴青足及台南市各級民意代表、里長、友廟，都參加「銀髮族菩薩平安宴」敬老活動；平安宴前先請安平觀音亭常住法師上心下觀法師，帶領民眾禮佛並念佛號，而後即進行餐會，安平觀音亭志工團相當辛苦，由於擔心長者行動不便，志工們都在桌邊親切服務，讓長者「揪感心」。長者們對吳高明月主委長期關懷安平區長者的善心義舉十分感念。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
後悔租下大樓！他列「6大血淚經驗」勸網住透天：住戶素質有夠差
論文寫上床！名彩妝師搭上已婚教授　喊「老爺」使壞98回
恬娃認了長年被包養！　「當小三比當原配幸福」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

每去必迷路！北部首推北車、中永和　南部人曝「2百慕達級迷宮」：當地人都卡

觀光局版「訂房平台」10月底大升級　旅宿名單從6家→1000家！

儲水囉！北市南港檢驗加壓站設備　「深夜停水4小時路段」一覽

報名台北駕訓班！繳學費「狂噴1萬7」超失血　一看代辦費…路考服務最貴

99重陽節安平觀音亭銀髮平安宴　祝老菩薩呷百二

金馬報名件數歷年第2高！中國大陸禁參加　《返校》片名變XX被消失

孕婦也當網美！拍出你的寶貝　110個獎項等你抽！

斥資2.5億打造！埔里童話風「絕美城堡民宿」遭法拍　業者：不是真的要易主

排面班報數！他大喊「9」驚醒一看時間：退伍快10年　弟兄分享最恐怖夢境

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

每去必迷路！北部首推北車、中永和　南部人曝「2百慕達級迷宮」：當地人都卡

觀光局版「訂房平台」10月底大升級　旅宿名單從6家→1000家！

儲水囉！北市南港檢驗加壓站設備　「深夜停水4小時路段」一覽

報名台北駕訓班！繳學費「狂噴1萬7」超失血　一看代辦費…路考服務最貴

99重陽節安平觀音亭銀髮平安宴　祝老菩薩呷百二

金馬報名件數歷年第2高！中國大陸禁參加　《返校》片名變XX被消失

孕婦也當網美！拍出你的寶貝　110個獎項等你抽！

斥資2.5億打造！埔里童話風「絕美城堡民宿」遭法拍　業者：不是真的要易主

排面班報數！他大喊「9」驚醒一看時間：退伍快10年　弟兄分享最恐怖夢境

國慶煙火在屏東河濱公園施放　台電112位志工作伙逗陣來

同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

眼睛瞪大＝你走開！汪星人「威嚇5動作」曝...別再傻傻不管啦

屏東縣田徑運動選手訓練對抗賽　南榮陳炳宏忍腰傷鉛球破大會紀錄

逛農博遺失2萬應急錢　桃園男慌了！警10分鐘內尋回

敦北最大戶！台塑王家砸17.5億買6戶「華固名鑄」原因曝光

超模坎達兒努力賣平價衫　甩掉萬年中分頭變大波浪、跳進水中當美人魚

投書／向殉職同仁致敬　也還給部長一個清白

紅隊認證「超強女來賓」首上《玩很大》！　卯起來「反擊魔王」Man炸：為小鬼來的

豪砸1.2億買豪宅當新房？　黃子佼換屋原因有洋蔥

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

國慶連假「北中南東」天氣出爐

Uber Eats折70元神券..

現金回饋神之卡　無腦刷至少賺2..

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大..

好市多黑色購物節來了！日期曝光

快訊／哈吉貝開眼轉中颱　吳聖宇..

連千毅身旁的她身家驚人　私下善..

逢甲糖葫蘆　網：為何不先問價格

嬤問大夜女店員「30歲了嗎？」..

糖葫蘆299　店家冤：比一般大..

哈吉貝生成！路徑出爐：西奔6天..

更多熱門

相關新聞

慶重陽法鼓山全台聯合祝壽

九九重陽前，福壽群星會。法鼓山於6日上午10時，同步在臺北、新北、宜蘭、臺東、高雄、臺中等分寺院，舉辦第26屆「家中寶佛化聯合祝壽」。1300多位長者攜伴或由親眷陪同，專程參與祈福延壽法會，會後義工溫馨有趣的創意賀壽活動，也讓隆重的慶典滿是歡聲笑語。

分享私房老書　銀髮另類慶重陽

永康警分局長探望員警父母

社區營養推廣楠西分中心啟動

關鍵字：

重陽節安平觀音亭銀髮平安宴老菩薩呷百二

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面