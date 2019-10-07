99重陽節安平觀音亭銀髮平安宴　祝老菩薩呷百二

▲台南市安平觀音亭，為慶祝99重陽節，特別舉辦第10屆「銀髮族菩薩平安宴」，有近500名長者與會，吳高月明主委並贈送每位長者敬老禮品及紅包1千元。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平觀音亭，為慶祝99重陽節，10月7日特別舉辦第10屆「銀髮族菩薩平安宴」敬老活動，邀請安平區75歲以上的老人家近500人，一起來共享觀音菩薩「平安宴」，吳高明月主委特贈送每位老菩薩日本進口貓眼葡萄禮盒及紅包1千元，恭祝老菩薩們身體康健、事事如意康健人人「呷百二」。

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台南市安平觀音亭主委吳高明月指出，敬老活動是以安平區75歲以上的老人為敬老對象，平安宴中午席開50桌，這是第10年舉辦，要讓每位老菩薩，在觀音菩薩的庇佑下，活的健康、平安、愉快。

「銀髮族菩薩平安宴」敬老活動，緣起於安平觀音亭吳高明月主委的子女每逢重陽節都會包禮金給她，高主委認為錢財是身外之物，即將子女供養的錢來辦重陽節敬老活動反而更有意義，正所謂「老吾老以及人之老」，只要是安平區年滿75歲的老人都有此福利。

吳高明月主委說，她當初發心連辦3年重陽敬老活動，但有老菩薩向她反映，「銀髮族菩薩平安宴」，讓長者可以盛裝與會，就像開一場樂齡同樂會，希望能續辦，她聽了深受感動，吳高明月主委發心，只要她擔任觀音亭主委的一天，「銀髮族菩薩平安宴」就會持續辦下去，所以一辦就是10年。

台南市安平觀音亭的「銀髮族菩薩平安宴」，一早就有許多老人家到場，廟方志工及服務人員，親切地贈送禮品外，並引領老人家一一就座，並致重陽節敬老禮品日本進口貓眼葡萄水果禮盒及紅包1千元，恭祝老菩薩們身體康健長壽，並鼓勵大家要多多念佛。

安平區區長賴青足及台南市各級民意代表、里長、友廟，都參加「銀髮族菩薩平安宴」敬老活動；平安宴前先請安平觀音亭常住法師上心下觀法師，帶領民眾禮佛並念佛號，而後即進行餐會，安平觀音亭志工團相當辛苦，由於擔心長者行動不便，志工們都在桌邊親切服務，讓長者「揪感心」。長者們對吳高明月主委長期關懷安平區長者的善心義舉十分感念。

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