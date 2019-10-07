每去必迷路！北部首推北車、中永和　南部人曝「2百慕達級迷宮」：當地人都卡

▲台北車站三鐵共構，加上連接幾個商場，讓人容易迷路。（圖／記者賴文萱攝）

記者張嘉晏／綜合報導

對於路痴來說，一般簡單的路都會走錯了，而這些公認容易迷路的地點更是他們不願觸碰的地雷。網友們日前就在PTT上討論「台灣哪些地方容易迷路」，對此許多人自然就聯想到台北車站，還有許多人大推台南和高雄也不是省油的燈，「連當地人都迷路」、「楠梓百慕達無法超越」。

一名女網友5日在PTT女板上詢問網友「台灣哪個地方容易迷路」，他表示身為台北人的他，認為有3個地方是大魔王，第一就是台北車站，走了很多次才比較熟悉，再來就是永和，因為永遠不知道進去這個巷子後要從哪裡出來，最後則是西門町商圈。

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對此許多人都認同「中永和」很謎樣，原因是錯綜複雜的巷子很容易讓人失去方向感，「永和沒有之一」、「中永和是地獄級的」、「永和說第二沒人敢稱第一」、「剛去永和，差點回不來」、「我住永和20年進巷子還是會迷路」。

▲網友熱烈討論 。（圖／翻攝自PTT）

留言中不免俗的，還是有很多人首推原PO心目中的第一名「台北車站」，有人認為車站裡雖有標示，但其實沒有很清楚，「東京車站完全沒這問題，就台北車站有問題」、「北車去10次迷路10次」、「北車內部的指示其實很不清楚，幾天前等人50分鐘被4個路人問路」、「北車有標示，可是有些地方要繞一大圈」。

此外，台南的圓環狀的道路和高雄楠梓也是榜上有名，「台南放射線狀，騎錯一條，別以為下一條可以轉回去」、「台南！很多路都不互相平行，一個圓環有大於4條的路」、「北漂青年推楠梓百慕達，無法超越」、「天龍人推楠梓一票，楠梓到底是怎麼一回事？連當地人都會迷路10分鐘」、「台中，霧霾太重都看不清楚路了」。

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