金馬報名件數歷年第2高！中國大陸禁參加　《返校》片名變XX被消失



▲《返校》入圍第56屆金馬獎12項，在中國大陸媒體中片名直接變成《XX》被消失。（圖／牽猴子提供）



記者林育綾／台北報導

第56屆金馬獎將於11月23日舉行，不過中國大陸電影局先前下禁令，宣告暫停參與，今（7）日多位立法委員提出相關議題，擔憂是否會影響金馬往後的熱絡？文化部長鄭麗君回應，今年金馬報名件數是歷年來第2高，金馬夠強壯正是因為開放、自由，現階段要做的是會給更多支持、把它辦好，也呼籲各國應該給創作者最大的尊重與開放。

立法院教育及文化委員會今（7）日邀請文化部長列席報告業務概況並備質詢，多位立委紛紛關切中國大陸暫停參與金馬，是否會造成影響，提及對岸還有網友嘲笑台灣金馬的情形，而中國大陸對金馬、台灣影視作品的打壓也已經不是頭一遭，《返校》片名在當地媒體甚至變成XX、被消失而無法露出。



▲第56屆金馬獎入圍公布記者會，《返校》入圍12項成為大贏家。（圖／記者湯興漢攝）



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文化部長鄭麗君回應，其實今年的金馬獎報名件數共588件，是歷年來第2高，更強調，「金馬夠強壯，正是因為它對創作者和創作內容的開放、自由。」因此文化部目前要做的，是會給金馬更多支持，把它辦好。

她提到，金馬早已是國際化的影展，開放並吸引更多國家作品來報名，同時也呼籲，各國應該給創作者最大的尊重、開放，「限制國人去參與影展，在國際上可說是相當罕見的情形。」



▲文化部長鄭麗君呼籲各國應該給創作者最大的尊重、開放。（圖／記者林育綾攝）

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